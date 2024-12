Reggio, corsi gratuiti dalla Metro City: operatore agrituristico e addetto ai servizi di controllo per spettacoli all’aperto

Il Settore 5 Formazione professionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha messo a bando due corsi di formazione professionale gratuiti.

Nello specifico si tratta di

15 posti per Operatore agrituristico (40 ore) presso il CFP di Reggio Calabria, che si svolgerà in collaborazione con la Confederazione italiana agricoltori (CIA) , requisiti d’accesso essere cittadini italiani e/o dell’Unione Europea e cittadini stranieri regolari, il diploma di scuola secondaria di 1^ grado.

Il secondo corso è per 15 posti di Addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo in luoghi aperti (100 ore), presso il CFP di Reggio Calabria. Anche in questo caso il corso è rivolto a cittadini italiani e/o dell'Unione Europea e cittadini stranieri regolari. Gli stessi dovranno essere maggiorenni in possesso di diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Modalità di iscrizione e scadenza

Le domande di iscrizione, che dovranno pervenire entro il 24 gennaio, devono essere redatte, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modello allegato, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione. Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la copia fronte/retro di un documento d’identità del richiedente in corso di validità e dovrà essere consegnata o spedita a Settore 5 – Formazione Professionale – presso il Servizio Protocollo Generale della Città Metropolitana in via Monsignor Ferro n. 1/A (ex Palazzo Ferrovie) o trasmessa a: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it (può essere utilizzata anche PEC non personale).

Le domande saranno ricevute entro il 24 gennaio 2025 e l’elenco definitivo e la data di inizio corso saranno pubblicati entro il giorno 31 Gennaio 2025 sul portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria: www.cittametropolitana.rc.it.