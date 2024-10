A Reggio Calabria arriva il noto pedagogista prof. Daniele Novara

“Non è colpa dei Bambini. Curare con l’educazione”. Questo il titolo di una nuova importante iniziativa in campo educativo, formativo e sociale promossa dalla Rete Alleanze Educative Reggio Calabria, in collaborazione con Csv dei Due Mari e Consorzio Macramè.

QUANDO

Il Workshop si terrà mercoledì 29 maggio dalle ore 16.00 (accrediti dalle 15.30) presso l’Auditorium N. Calipari – Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria (Via Cardinale Portanova – Reggio Calabria). Prima di cercare nei bambini e nei ragazzi presunte patologie neuro emotive e tentare diagnosi sempre più precise, anticipate, definite, psichiatriche, prima di etichettarli come malati occorre avere il buon senso di verificare se la loro educazione è corrispondente all’età e ai bisogni di crescita.

In questo senso è fondamentale riuscire a restituire a genitori, educatori e insegnanti potere, funzione e responsabilità. L’importantissimo incontro formativo sarà condotto dal Prof. Daniele Novara, pedagogista, counselor e formatore, ha fondato il CPP (Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti).

Ideatore del metodo maiueutico nell’apprendimento e nella relazione d’aiuto, è docente del Master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano. È autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di largo successo e tradotti in altre lingue.

PUBBLICAZIONI

In BUR sono disponibili Litigare fa bene (2013), Meglio dirsele (2015), Punire non serve a nulla (2016), Urlare non serve a nulla (2016), Non è colpa dei bambini (2017), I bulli non sanno litigare (2018).

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il percorso formativo è aperto a genitori, insegnanti, psicologi, educatori, assistenti sociali, associazioni, enti e agenzie educative di Reggio Calabria. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

alleanzeeducative@gmail.com. – Per le iscrizioni, scaricare la scheda visitando il sito www.csireggiocalabria.it