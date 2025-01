Polo SNA di Reggio, Princi: ‘Due giorni di workshop su strategie e progetti in ambito UE’

Il 30 e 31 gennaio, presso Palazzo Zani, sede del Polo territoriale SNA di Reggio Calabria, si terrà il corso formativo gratuito “Supporto alla Progettazione nell’Ambito delle Politiche europee di Coesione”, indirizzato a dirigenti e funzionari delle agenzie regionali ed enti locali. Ad annunciarlo è Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento.

“Il Polo Territoriale di Reggio Calabria si afferma come fucina per l’accrescimento delle competenze della Pubblica Amministrazione calabrese. Il nuovo corso – spiega Giusi Princi – è espressione del grande fermento che ruota attorno al Polo calabrese e rappresenta un’importante opportunità per migliorare la capacità di progettazione e gestione delle risorse, contribuendo così alla crescita delle istituzioni del Sud Italia”.

Un corso per rafforzare la capacità di progettazione

Il corso è pensato per fornire a dirigenti e funzionari pubblici competenze trasversali, strumenti essenziali per progettare nell’ambito delle programmazioni nazionali ed europee (Fondi Europei di Coesione, PNRR, FSC). La formazione, strutturata in due giornate per un totale di 12 ore, approfondirà temi fondamentali quali:

Programmazione e progettazione

Introduzione e analisi del ciclo di vita dei progetti

Progettazione strategica e Quadro Logico

Progettazione esecutiva

Strumenti di analisi (SWOT, Albero dei problemi, ecc.)

(SWOT, Albero dei problemi, ecc.) Governance e partenariato

“Investire sulla formazione del personale della Pubblica Amministrazione – afferma la Presidente del Comitato Giusi Princi – significa investire nello sviluppo dei territori. La capacità di progettare interventi efficaci e ben strutturati è decisiva per accedere ai fondi europei e nazionali, contribuendo così al rilancio del Mezzogiorno e alla riduzione dei divari territoriali. Questo corso rappresenta un’occasione concreta per rafforzare le competenze locali e costruire una PA più solida ed efficiente”.

Iscrizioni e informazioni utili

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 23 gennaio 2025 tramite il seguente link:

Modulo di iscrizione

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web del Polo o contattare la segreteria al numero 09651695372, il giovedì e il venerdì dalle 9:00 alle 14:00.