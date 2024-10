Covid, crescita lineare dei contagi a Reggio Calabria: come leggere il dato

“In questi giorni, molte testate giornalistiche hanno riportato le analisi del Dr. Giovanni Sebastiani (CNR) sull’evoluzione dell’epidemia di COVID-19 nelle 107 province italiane. L’andamento della nuova ondata 2022 da COVID-19 attualmente in corso nella provincia di Reggio Calabria è in crescita lineare secondo quanto riportato recentemente. E’ bene sottolineare come una crescita lineare di un modello epidemiologico indica chiaramente che non è stato ancora raggiunto il picco dei contagi”.

Adriana Pietropaolo, Professoressa associata di chimica, presso il dipartimento di Scienze della Salute all’Università di Catanzaro, analizza la crescita dei contagi nella provincia di Reggio Calabria, specificando come non sia stato ancora raggiunto il picco dei contagi.