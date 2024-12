Diritto all’alloggio, Un Mondo di Mondi: ‘Bilancio negativo per il 2024. Migliaia di famiglie in attesa’

Il bilancio di fine anno per il diritto fondamentale all’alloggio adeguato ha registrato a Reggio Calabria e nella Regione Calabria un saldo negativo senza precedenti, evidenziando l’assenza di azioni di assegnazione degli alloggi agli aventi diritto e la deriva dei settori comunali e regionali di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Tutto questo è attribuito alla scelta comunale e regionale di una “dismissione della politica degli alloggi popolari”, una situazione che non ha eguali a livello nazionale. L’A.T.E.R.P. Calabria, l’Azienda pubblica regionale responsabile del diritto all’alloggio adeguato, è stata duramente colpita dalla riforma iniziata con la Legge regionale nr. 24 del 2013 e completata con il Decreto del Presidente della Regione Calabria nr. 99 del 9 maggio 2016. Questa riforma ha regionalizzato l’Ente, eliminando le Aterp provinciali e allontanando il servizio dai territori, portandolo a un grave declino.

Indagini e mancanza di azioni preventive

Tra i fatti più significativi del 2024, due inchieste hanno evidenziato le problematiche del sistema ERP:

Indagine “Case Popolari” (14 febbraio 2024, Procura di Reggio Calabria): coinvolgimento di funzionari di Aterp Calabria e del Comune di Reggio Calabria nel “mercato illegale degli alloggi”.

(14 febbraio 2024, Procura di Reggio Calabria): coinvolgimento di funzionari di Aterp Calabria e del Comune di Reggio Calabria nel “mercato illegale degli alloggi”. Indagine “Sistema Aterp” (20 dicembre 2024, Procura di Catanzaro): analoghi casi di illegalità a Catanzaro.

Nonostante l’indagine di febbraio, la Regione Calabria non ha adottato misure per prevenire il ripetersi di simili fatti criminali. Sarebbe bastato applicare ai Comuni le azioni di verifica previste dalla Legge regionale nr. 32/1996, azioni mai implementate in modo strutturale.

Crisi dell’ERP regionale e comunale

Altri aspetti critici del 2024 includono:

Riduzione del personale di Aterp Calabria , con concentrazione sulle vendite di alloggi, senza reinvestire i ricavi in nuove acquisizioni.

, con concentrazione sulle vendite di alloggi, senza reinvestire i ricavi in nuove acquisizioni. Comuni in difficoltà: il Comune di Reggio Calabria ha assegnato solo 15 alloggi popolari negli ultimi 10 anni (10 tramite bandi ordinari e 5 per emergenza abitativa), lasciando senza risposte centinaia di famiglie.

Nel Comune di Reggio Calabria, il Settore ERP è stato gravemente penalizzato:

Sottodimensionamento del personale rispetto agli altri settori.

rispetto agli altri settori. Frequente cambio di dirigenti , impedendo ogni programmazione.

, impedendo ogni programmazione. Mancato incremento del personale nonostante l’assunzione di 126 nuovi funzionari nel febbraio 2024.

Oggi, il controllo sugli oltre 6.000 alloggi ERP è affidato a un solo funzionario, rendendo impossibile il monitoraggio necessario per impedire il “mercato illegale degli alloggi”.

Appello per il 2025

Il 2024 si chiude con un bilancio negativo per il diritto alla casa, ma per il nuovo anno si lancia un appello alle famiglie bisognose di un alloggio per un rinnovato impegno collettivo nella lotta per l’esigibilità del diritto all’abitazione.