A Reggio Calabria Ferdinando De Giorgi, il tecnico campione del mondo con la Nazionale Italiana di volley maschile

La Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Reggio Calabria, e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, avranno il piacere di ospitare FERDINANDO DE GIORGI Tecnico della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo Campione del Mondo, che presenterà il suo libro “Egoisti di Squadra“.

Il libro è un vero e proprio metodo di leadership e crescita personale per cui la motivazione, il rispetto e la squadra sono i confini entro i quali alimentare e far emergere il talento di ognuno, che sia su un campo di pallavolo, in un ufficio o in famiglia.

Perché allenare il talento, il proprio o quello degli altri, vuol dire fondamentalmente allenare l’autoformazione, la capacità di ogni persona di conoscere i propri limiti, di accettarli e, quindi, di motivarsi per cercare di superarli o trasformarli in punti di forza. Allenare vuol dire allenarsi: condividendo le proprie capacità e la volontà di migliorarsi, affidando all’aiuto degli altri le proprie debolezze e coinvolgendo a pieno le persone che ci circondano.

L’evento si svolgerà alle ore 17:00 giovedì 26 marzo p.v. presso l’Aula Magna “A. Quistelli” – Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Dopo l’introduzione del Presidente del CT Fipav Reggio Calabria Domenico Panuccio, saranno il Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti e la Prof.ssa Rossella Marzullo Prorettrice delegata all’Orientamento a dialogare con l’autore.