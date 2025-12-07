Redel Viola, tutto pronto per il derby dello Stretto: Messina arriva al Palacalafiore

Poche ore alla palla a due di quella che si preannuncia come una delle partite più infuocate della stagione. Alle ore 18:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria si affrontano per il derby dello Stretto la Redel Viola e la Basket School Messina.



Non bastasse la storica rivalità stracittadina e la voglia di rivalsa dopo i fattacci dello scorso anno a Pentimele (con la squalifica del palazzetto), questa sera il match tra Messina e Reggio ha anche in palio punti preziosi per il prosieguo del campionato e le ambizioni delle due compagini.

I giallorossi hanno una vittoria in più ed hanno già affrontato il turno di riposo, mentre i neroarancio sono in piena fase di trasformazione dopo le ultime mosse di mercato che hanno rilanciato le aspettative della piazza reggina dopo un inizio deludente. Sarà un match ad altissima intensità per il quale il popolo neroarancio è chiamato all’appello del presidente Laganà.

L’avversario

La Basket School Messina riparte puntando sulla continuità tecnica con coach Pippo Sidoti, alla guida per l’ottava stagione consecutiva, e con il solo capitano Giorgio Busco come conferma del vecchio gruppo. La società ha scelto di rinnovare profondamente la squadra, mantenendo la linea tracciata nelle ultime annate di B Interregionale.

Il nuovo gruppo è costruito su profili diversi per età, fisicità e background. Hamish Warden rappresenta il punto di riferimento nel reparto lunghi: atleta di struttura, capace di giocare sia spalle che fronte a canestro, unisce atletismo e un passato negli USA che ha arricchito il suo bagaglio tecnico. Accanto a lui c’è Riccardo Pio Vinciguerra, esterno duttile abituato a prendersi responsabilità offensive: sa attaccare il ferro, correre in transizione e ha dimostrato ottime capacità realizzative nell’ultima stagione.

Sul perimetro arriva anche Andrea Lo Iacono, prodotto del vivaio dell’Orlandina, giocatore rapido, versatile e utile nelle situazioni di pressione difensiva. In cabina di regia c’è Leonardo Marinelli, giovane playmaker che abbina aggressività offensiva e visione di gioco, già transitato da Messina e dunque perfettamente inserito nel contesto tecnico.

Sotto le plance la squadra può contare sulla fisicità di Giordano Chakir, pivot di grande presenza dentro l’area, abituato a garantire punti e rimbalzi. Insieme a lui il montenegrino Srdan Sakovic, lungo giovane ma dal potenziale evidente. A completare il reparto c’è Gianmarco Iannicelli, utile per energia, senso della posizione e capacità di adattarsi a più situazioni tattiche.

Chiudono il roster i giovani Lembo e Serraino e il nuovo acquisto Matteo Fei, uno dei prospetti più interessanti della squadra: forza fisica, esplosività e margini di crescita lo rendono un investimento per il futuro.

Arbitri della serata i signori Calogero Cappello e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.