Basket, la Redel cade a Matera, Ragusa consolida la vetta. Classifica e risultati
Due bombe nel finale di un immenso Simone Roberto condannano la Viola alla sconfitta. Messina, prossimo avversario dei neroarancio, crolla in casa contro Castellaneta
30 Novembre 2025 - 19:52 | di Redazione
Si è conclusa la 10ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palasassi di Matera pubblico delle grandi occasioni per il match contro la Redel Viola. Gara equilibrata, tirata e combattuta punto a punto per quattro quarti, con continui break e controbreak. Due bombe di un immenso Simone Roberto nel finale regalano il vantaggio decisivo e i due punti ai padroni di casa.
Sugli altri campi, la Virtus Molfetta espugna il Palabalestrazzi di Bari nonostante il tentativo di rimonta finale dei padroni di casa della Tecnoeleva, mentre in fondo alla classifica la Bim Bum Basket Rende ottiene la seconda vittoria della stagione tra le mura amiche contro la diretta concorrente Mola New Basket.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 10ª giornata
Virtus Ragusa – Svincolati Milazzo 90-88
Tecnoeleva Adria Bari – Virtus Molfetta 83-85
Basket School Messina – Valentino BK Castellaneta 76-91
Bim Bum Basket Rende – Mola New Basket 94-86
Basket Monopoli – Barcellona Basket 89-76
Virtus Matera – Redel Viola 75-71
Basket Academy Catanzaro – Dinamo Basket Brindisi (si gioca il 4/12)
Turno di riposo per la Basket Corato
Classifica Serie B interregionale – Girone F
Virtus Ragusa 16
Basket Monopoli 14*
Virtus Matera 14
Virtus Molfetta 14
Dinamo Basket Brindisi 12
Basket School Messina 12*
Svincolati Milazzo 10*
Redel Viola 10*
Valentino BK Castellaneta 8*
Basket Corato 6*
Basket Academy Catanzaro 6*
Barcellona Basket 8
Bim Bum Basket Rende 4*
Tecnoeleva Adria Bari 2*
Mola New Basket 2*
*Già osservato il turno di riposo
Prossimo turno
Mola New Basket – Basket Monopoli
Valentino BK Castellaneta – Bim Bum Basket Rende
Virtus Molfetta – Basket Academy Catanzaro
Redel Viola – Basket School Messina
Basket Corato – Virtus Ragusa
Barcellona Basket – Tecnoeleva Adria Bari
Svincolati Milazzo – Virtus Matera
Turno di riposo per la Dinamo Basket Brindisi