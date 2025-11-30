Basket, la Redel cade a Matera, Ragusa consolida la vetta. Classifica e risultati

Si è conclusa la 10ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palasassi di Matera pubblico delle grandi occasioni per il match contro la Redel Viola. Gara equilibrata, tirata e combattuta punto a punto per quattro quarti, con continui break e controbreak. Due bombe di un immenso Simone Roberto nel finale regalano il vantaggio decisivo e i due punti ai padroni di casa.

Sugli altri campi, la Virtus Molfetta espugna il Palabalestrazzi di Bari nonostante il tentativo di rimonta finale dei padroni di casa della Tecnoeleva, mentre in fondo alla classifica la Bim Bum Basket Rende ottiene la seconda vittoria della stagione tra le mura amiche contro la diretta concorrente Mola New Basket.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 10ª giornata

Virtus Ragusa – Svincolati Milazzo 90-88

Tecnoeleva Adria Bari – Virtus Molfetta 83-85

Basket School Messina – Valentino BK Castellaneta 76-91

Bim Bum Basket Rende – Mola New Basket 94-86

Basket Monopoli – Barcellona Basket 89-76

Virtus Matera – Redel Viola 75-71

Basket Academy Catanzaro – Dinamo Basket Brindisi (si gioca il 4/12)



Turno di riposo per la Basket Corato

Classifica Serie B interregionale – Girone F

Virtus Ragusa 16

Basket Monopoli 14*

Virtus Matera 14

Virtus Molfetta 14

Dinamo Basket Brindisi 12

Basket School Messina 12*

Svincolati Milazzo 10*

Redel Viola 10*

Valentino BK Castellaneta 8*

Basket Corato 6*

Basket Academy Catanzaro 6*

Barcellona Basket 8

Bim Bum Basket Rende 4*

Tecnoeleva Adria Bari 2*

Mola New Basket 2*

*Già osservato il turno di riposo

Prossimo turno

Mola New Basket – Basket Monopoli

Valentino BK Castellaneta – Bim Bum Basket Rende

Virtus Molfetta – Basket Academy Catanzaro

Redel Viola – Basket School Messina

Basket Corato – Virtus Ragusa

Barcellona Basket – Tecnoeleva Adria Bari

Svincolati Milazzo – Virtus Matera

Turno di riposo per la Dinamo Basket Brindisi