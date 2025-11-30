La Redel Viola rimedia una sconfitta amara a Matera

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Virtus Matera in trasferta al Palasassi per la decima giornata di Serie B interregionale Girone F. La squadra di coach Cadeo ha iniziato bene il match, meglio i padroni di casa durante la seconda frazione di gioco che sono riusciti a chiudere in vantaggio. L’equilibrio è continuato nel terzo quarto ed anche nell’ultima frazione di gioco. Nelle fasi salienti del match le triple di Matera con l’ex Ani, si sono dimostrate decisive, hanno spiazzato i neroarancio che hanno subito la sconfitta esterna. La Redel chiamata al riscatto il 7 dicembre al PalaCalafiore per il derby dello stretto contro il Basket School Messina.

PRIMO QUARTO

Starting five della Viola: Fernandez, Laquintana, Maresca, Marini, Zampa. Laquintana piazza una tripla. Maresca per lo 0 a 5. Ani per i padroni di casa. Ani per il 5 a 5. Laquitana per la Viola. Zampa per il 5 a 9, Roberto per il -2 di Matera. Roberto per il 10 a 9. A Zanetti risponde Fernandez dalla lunga distanza. Laquintana ai liberi, due su due. Zanetti a segno per Matera. Zanetti dalla lunetta due su due. Marini dalla lunga distanza. Clark dalla lunetta, due su due. Coach Miriello chiama Time Out. Diversi errori per compagine. Ani da sotto. Valle dalla lunetta, due su due. Roberto in penetrazione. Si chiude il primo quarto sul 23 a 19.

SECONDO QUARTO

Diversi errori per compagine. Coach Miriello chiama Time Out. Marini per il -2 della Viola. Preira attacca il ferro e segna il 25 a 21. Laganà per i neroarancio. Laquintana da tre per il vantaggio della Viola. Laquintana, due su due ai liberi. Preira da sotto canestro. Bischetti dalla lunetta, uno su due. Laquintana in sospensione per il +2 della Viola. Si va all’intervallo lungo sul 28 a 30.

TERZO QUARTO

Preira per il 30 a 30. Marini dalla lunetta, due su due. Roberto in penetrazione. Ancora Roberto per Matera. Laquintana dalla lunga distanza, risponde Ani sempre da tre. Clark dalla lunga distanza. Roberto dalla lunetta, due su due. Laquintana in penetrazione. Ani dalla lunga distanza. Laquintana dalla lunetta, uno su due. Fiusco in penetrazione. Ani dalla lunga distanza. Laganà da sotto canestro. Roberto per il 49 a 45, risponde Laganà. Zampa per il +1. Coach Miriello chiama Time Out. Marini da sotto canestro. Valle da tre per il pareggio. Zanetti trasforma il 54 a 52, con questo punteggio si chiude la terza frazione.

ULTIMO QUARTO

Valle da tre. Laganà da sotto dopo aver recuperato rimbalzo. Fiusco per il -1 neroarancio. Valle in penetrazione. Valle in penetrazione. Bischetti per Matera firma il +7. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini in penetrazione. Laquintana in penetrazione per il -3. Laganà per il -1. Coach Miriello chiama Time Out. Valle dalla lunetta, uno su due. Laganà per il 64 a 64. Preira dalla lunetta, zero su due. Laganà piazza la tripla del +3, risponde Ani dalla lunga distanza. Maresca per il +2. Un minuto al termine. Roberto per il +1. Laganà dalla lunetta, due su due. Roberto piazza la tripla del +2. Coach Cadeo chiama Time Out. Possesso neroarancio. Roberto dalla lunetta, due su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Si conclude la partita dopo diversi tentativo di tiro della Redel sul 75 a 71 a favore di Matera.

Il tabellino

Virtus Matera – Redel Viola 75 – 71 (23-19; 5-11; 26-22; 21-19)

Virtus Matera: Belgrano NE, Ani 19, Digno NE, Zanetti9 9, Markus NE, Roberto 25, Valle 13, Dottoirno Ne, Preira 6, Divac 0, De Mola 0, Bischetti 3. Allenatore Miriello

Redel Viola: Agbortabi 0, Fiusco 4, Marinelli NE, Laganà 17, Fernandez 3, Marini 11, Maresca 4, Clark 5, Laquintana 22. Allenatore Cadeo

Arbitri: Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Aldo Procacci di Corato (BA)