Discarica di Melicuccà, i dubbi di Anastasi: ‘Chieste verifiche del CNR’

Il capogruppo di ‘Io resto in Calabria’ Marcello Anastasi si è espresso in merito alla discarica di Melicuccà.

Una posizione che trova evidente riscontro nella condivisa preoccupazione delle stesse varie Associazioni del territorio ricevute dall’assessore De Caprio a Palazzo Campanella.

Il capogruppo Anastasi ha inteso precisare che:

“Nonostante tutti gli avanzati accorgimenti tecnici apportati per la costruzione della discarica, trasferire gli scarti dei rifiuti lavorati dai centri di raccolta differenziata ATO della città metropolitana di Reggio Calabria a Melicuccà non garantirebbe certezze sull’integrità ambientale. Legittimo, in questo senso, è da considerarsi l’impegno di chi si prodiga per tutelare le risorse naturali e la salute dei cittadini”.

A suo tempo, la pressione del bisogno di trovare urgentemente una soluzione all’emergenza rifiuti, che oggi nessuno intenderebbe ammettere per la scelta del sito sul quale costruire una discarica, avrebbe impedito certe valutazioni sul fattore ‘rischi’ che oggi si ripropongono prepotentemente”.