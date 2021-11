Spettacolare performance del dj reggino Cruvan al Pilone di Santa Trada

L' artista dj producer CRUVAN si è esibito in un dj set in uno dei paesaggi più belli e suggestivi al mondo

Perfetta sintonia tra musica e luoghi meravigliosi nel dj set dell'artista reggino Cruvan. Il dj infatti si è esibito nel meraviglioso scenario dello Stretto, tra Calabria e Sicilia, precisamente al Pilone di Santa Trada.

Clicca qui per vedere il teaser del video, una gustosa anteprima della performance di Cruvan. Il video del dj set completo invece è stato pubblicato su You Tube.

L' artista dj producer CRUVAN si è esibito in un dj set della durata di un'ora e cinque minuti in uno dei paesaggi più belli e

suggestivi del mondo a pochi chilometri da Reggio Calabria e situato nello Stretto di Messina tra Calabria e Sicilia nel sud Italia.

Il tutto sotto l'imponente Pilone alto oltre 230 metri.

La playlist del dj set è formata da ben 15 brani di genere EDM e Tech House accuratamente selezionati da Cruvan, fra questi 15,

ben 3 sono suoi creati e prodotti da lui e in ordine numerico della playlist sono:

Brano 2: You Feel Forever - CRUVAN feat Naìma (EDM Club Mix Version) [in uscita a Dicembre 2021]

You Feel Forever è l'innesco sonoro tra due artisti, il dj producer Cruvan e la giovane Naìma alla quale piace farsi chiamare così

per non svelare la sua vera identità, questa giovanissima cantante calabrese riesce con la sua fantastica voce ad interpretare al

meglio il brano ideato e prodotto da Cruvan.

You Feel Forever è un capolavoro musicale di genere EDM nato nel 2021 il quale riesce ad essere ballabile ed orecchiabile per tutti,

dai piccoli ai grandi.

Brano 5: Where Are You Now - CRUVAN, 2AB (Tech House Extended Version) [collaborazione con etichetta Miraloop Clubs di Bologna]

Brano 14: Dreams - CRUVAN feat Alessia Digiò (EDM Club Mix 2k21) [Cover Ufficiale del famoso brano del 1994 del gruppo "2 Brothers On The 4th Floor"]

Da inizio 2021 Cruvan ha deciso di sposare una causa molto nobile, difatti sta mandando avanti da solo l' ABCI Project, in pratica tutti i suoi brani usciti fino ad oggi sono "Dedicated to AB" e cioé interamente dedicati ad Antonio, suo carissimo amico fraterno artista e musicista deceduto prematuramente.

L' ABCI Project è un progetto musicale nato fra i due amici prima della prematura scomparsa di Antonio.

Con questo favoloso video del dj set e il brano You Feel Forever che uscirá il 24 Dicembre, Cruvan chiude cosí l'anno 2021, con un bel repertorio musicale alle spalle ricco di brani inediti, dj set, cover e remix, con un bel canale YouTube assolutamente da visitare e seguire.

Tutti i canali social di Cruvan

Iscriviti al canale Cruvan Dj Producer

• YouTube

• Instagram

• Facebook

• Soundcloud

• iTunes

• Beatport

• Spotify

• TrackSource