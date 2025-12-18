City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, ‘Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta’: presentato il docufilm

Un mosaico di ricordi tra Bagnara e Porto Recanati firmato da Stefano Baldrini e Sandro Fabiano per ricostruire la storia di Mia Martini

18 Dicembre 2025 - 10:13 | Comunicato Stampa

mia martini docufilm

Mimì Bertè come non è mai stata raccontata. Universalmente conosciuta con il nome d’arte di Mia Martini, icona della grande musica d’autore italiana, viene svelata nei suoi aspetti più intimi e segreti attraverso la voce di chi l’ha conosciuta da vicino: il suo amico del cuore, i compagni di classe di Porto Recanati e i colleghi che l’hanno amata davvero.

Tutto questo e molto altro è il docufilm Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta, presentato alla stampa a Reggio Calabria , nella sede della Camera di Commercio . La proiezione è stata preceduta da un incontro con i produttori, il regista Gianfrancesco Lazotti e il presidente della Camera di Commercio, Antonio Tramontana.

Un mosaico di ricordi tra Bagnara e Porto Recanati

Il docufilm è stato prodotto da Stefano Baldrini e Sandro Fabiano attraverso una collaborazione tra l’Associazione La Fenice e la Calabria Film Commission . Le riprese si sono svolte tra Bagnara Calabra e Porto Recanati, i luoghi simbolo dell’infanzia dell’artista. Per comporre questo patchwork, il regista si è servito di:

  • Repertori ufficiali e Teche Rai.
  • Archivi televisivi e materiali privati inediti.
  • Foto, filmini super8, abiti e lettere.
  • Testi di canzoni mai pubblicate.

Le testimonianze e il legame con la Calabria

Il racconto si arricchisce delle voci di artisti come Leopoldo Mastelloni, Enzo Gragnaniello, Red Canzian e Silvia Mezzanotte. Emergono anche testimonianze originali come quella di Pippo Bruno o di Vincenzo Adriani, fondatore di Casa Mimì .

“Io non sono nata in Calabria, io sono la Calabria”, afferma con orgoglio Mimì in una rara intervista televisiva.

Il narratore della parte fiction è Francesco Guzzo Magliocchi, che interpreta il “Fan numero 1” , affiancato da un cameo di Gegia. Quello che emerge è il ritratto di una donna vera, forte e fragile, che trovava nel mare della sua Bagnara la forza per superare ogni avversità. Le musiche originali sono di Davide Matrisciano, autore anche dell’omonimo libro con copertina di Olivia Bertè.

Mia MartiniReggio Calabria Cinema