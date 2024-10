S.G. Custom amplia i suoi orizzonti, a Reggio Calabria anche la Indian Motorcycle

Indian è la più antica casa motociclistica americana che, per la prima volta, arriva a Reggio Calabria!

Indian Motorcycle Company, per alcuni si tratta di solamente di una serie di parole straniere in fila, per altri invece di un pezzo di storia, di una passione, di una fede.

Indian è la più antica casa motociclistica americana che, per la prima volta, arriva a Reggio Calabria!

“The Scout“, “The Chief” sono solamente alcuni dei modelli più conosciuti al mondo che hanno fatto la storia delle due ruote. Questi grandi colossi trovano finalmente la loro casa anche nella città dello Stretto presso il rivenditore autorizzato S.G. Custom.

I clienti che, negli anni, hanno frequentato il suo negozio ed hanno imparato a conoscerlo definiscono Saverio Gatto un vero e proprio “orgoglio per Reggio Calabria”. Un rivoluzionario sempre a caccia di novità, animato da una spiccata passione per le due ruote e per il mondo Harley-Davidson e Indian.

Il negozio di Via Veneto allarga i suoi orizzonti e dalla manutenzione delle Harley diviene anche Officina Autorizzata delle Indian Motorcycle, una conquista assolutamente meritata e che non può, di certo, passare inosservata.

Da Roma in giù le officine Indian si possono contare sul palmo di una mano e Reggio Calabria campeggia adesso in bella vista! L’esperienza, la dedizione e la passione hanno portato S.G. Custom a volare sempre più in alto.

Che si tratti di controlli periodici alle principali componenti meccaniche, ciclistiche ed elettriche, di tagliandi e sostituzione pneumatici o di acquistare il vostro nuovo gioiello S.G. Custom promette di regalarvi un’esperienza senza eguali.

Motociclisti reggini siete pronti a fare il pieno di novità? S.G. Custom vi aspetta in Via V.Veneto n.17/19. Per maggiori info visita la pagina Facebook o chiama il numero 328 914 5503.