Reggio – Liotta si candida a sindaco: ‘Il mio sogno verrà realizzato, ho già il mio dream team’

L'ex consigliere comunale scende in campo e presenta 'Nuova Reggio'. La sua visione politica in vista delle comunali

Nino Liotta scende in campo e si propone ufficialmente come candidato sindaco di Reggio Calabria.

“Ho sempre amato la mia terra e l’impegno dei cittadini è fondamentale, in ogni forma. Reggio è una città che ormai da tempo il senso di comunità”.

Liotta, ex consigliere comunale del Comune di Reggio Calabria nel 2012 e 2015 si mette in gioco con una visione politica propria ed un’idea di futuro, a suo dire, ‘concreto’.

“Avevo un programma politico insieme a Massimo Canale – spiega Liotta – Quel programma, di nove anni fa è ancora valido e da allora non si è fatto nulla. In questa città vengono tagliati i nastri ma i cittadini non fruiscono ormai di nulla. La città non ha servizi”.

Sollecitato da tanti amici, Nino Liotta, che ha appena compiuto cinquant’anni, decide così di candidarsi ufficialmente, per senso di responsabilità.

“Mi pongo al servizio della mia comunità con molta umiltà, per me è una missione. In questi giorni due eccellenze della nostra città hanno discusso al teatro Cilea lanciando una proposta sulla Regione dello Stretto. Mi sono innamorato di quest’idea sin da quando ero bambino. Reggio e Messina hanno una storia comune da sempre e lo Stretto ci ha finora diviso invece di unirci. Dobbiamo avere una prospettiva di sviluppo nell’area dello Stretto e dunque nella Regione dello Stretto. Su queste basi si fonda la mia visione politica. L’aeroporto dello Stretto deve essere collegato a Messina”.

Nino Liotta si propone alla città con due linee, una amministrativa ed una politica.

“La Regione dello Stretto è il mio credo politico – conclude Liotta – Non penso all’area dello Stretto con protocolli e chiacchiere ma ad un nuovo ente: la Regione dello Stretto. E non litigheremo se il capoluogo è Reggio o Messina. In due soli anni è possibile avviare questo percorso. La provincia geografica e politica è totalmente in stato di abbandono ed invece deve avere una propria autonomia amministrativa”.

Entusiasta e carico di energia Nino Liotta entra nei dettagli e spiega quale sarà il suo team.