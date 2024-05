Reggio, è già corsa alle comunali. Lamberti pronto, Tramontana quasi. E Angela Marcianò...

Non è ancora tempo di elezioni europee…che a Reggio c’è già fermento in vista delle prossime comunali. “L’ambizione è vedere Reggio ai primi posti quantomeno del Sud Italia”, la sintesi espressa dal dottor Lamberti Castronuovo, che la prossima settimana attraverso una conferenza stampa ufficializzerà la candidatura a sindaco, già manifestata in tempi non sospetti.

A stretto giro di posta, forse già nella giornata di oggi, arriverà l’invito ufficiale per un’altra conferenza stampa che si terrà in riva allo Stretto, dedicata al lancio del movimento\associazione che vede tra i promotori il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana.

Secondo quanto raccolto, nella mattinata di oggi si è tenuta l’ultima partecipata riunione che ha messo a punto gli ultimi dettagli, relativi a location dell’evento, il nome dell’associazione e altri punti da concordare. Già scelto il presidente, che salvo sorprese sarà Salvatore Vermiglio.

L’associazione ideata da Tramontana, nascerà su basi e presupposti apparentemente slegati alla politica e alle prossime comunali reggine. Il ‘contenitore’ di idee e progetti per la città in realtà servirà anche, se non soprattutto, per fare da incubatore alla candidatura a sindaco dello stesso Tramontana.

Come far coesistere due candidati del polo civico contro le tradizionali coalizioni e i partiti nazionali? Ragionamenti ancora prematuri, anche alla luce del fatto che sia Lamberti che Tramontana hanno più volte fatto capire di essere pronti a dialogare con centrodestra e centrosinistra.

“Alla conferenza stampa – si legge nell’invito di Lamberti – parteciperanno coloro i quali mi sono accanto nel proseguire questo cammino iniziato tantissimi anni fa”.

Ci sarà anche Angela Marcianò al fianco dell’editore di Rtv? Possibile che non sia venerdi 31 maggio il giorno, i tempi non sono ancora adatti, con la già candidata a sindaco che prosegue nella sua attività di consigliera di opposizione ‘low-profile’, rimanendo guardinga dietro le quinte.

Secondo alcuni rumors però, Marcianò è pronta ad affiancare Lamberti in questo nuovo progetto, ponendosi dunque come una degli esponenti di spicco del contenitore civico lanciato dall’editore di Rtv.

Una poltrona (da candidato a sindaco) per due? In questo caso sarebbe un remake ideale di quanto accaduto nel 2020, quando Marcianò e Lamberti si parlarono e incontrarono più volte, senza trovare però la sintonia per un progetto politico che potesse portare vederli uniti. Questa volta potrebbe essere diverso…