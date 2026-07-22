City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, elezioni MetroCity. Alessi (GD): ‘Congratulazioni agli eletti della lista ‘Progressisti’

"Un plauso speciale va a Domenico Mantegna, una figura di grande valore che ho sostenuto e votato con profonda convinzione", afferma il Vice Segretario Vicario dei GD Calabria.

22 Luglio 2026 - 10:14 | Comunicato Stampa

alessi gd

A seguito dell’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, giungono le congratulazioni ufficiali di Niccolò Alessi, Amministratore comunale e Vice Segretario Vicario dei Giovani Democratici della Calabria.

“Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti nella lista ‘Progressisti’”, dichiara Alessi. “A loro spetterà un compito di fondamentale importanza: rappresentare con autorevolezza, competenza e determinazione i valori del Centro-Sinistra nell’aula metropolitana, garantendo una vigilanza democratica attenta e un’opposizione seria, rigorosa e costruttiva.”

Il riconoscimento a Domenico Mantegna

Un plauso e un riconoscimento particolare vanno al candidato Domenico Mantegna, per l’ottimo risultato conseguito.

“Un plauso speciale va a Domenico Mantegna, una figura di grande valore che ho sostenuto e votato con profonda convinzione”, prosegue il Vice Segretario Vicario dei GD Calabria. “Sono certo che la sua esperienza e la sua passione politica saranno una garanzia per la tutela dei nostri territori, della trasparenza e dei diritti di tutti i cittadini.”

Il ruolo del Consiglio Metropolitano

“La presenza dei nostri rappresentanti in Consiglio Metropolitano sarà decisiva per difendere i risultati e gli investimenti strategici promossi e avviati in questi anni — dai fondi del PNRR alla valorizzazione delle aree interne e della transizione ecologica — proponendo al contempo un’alternativa credibile per il futuro della Città Metropolitana. Buon lavoro a tutta la squadra!”, conclude Alessi

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?