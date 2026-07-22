Reggio, elezioni MetroCity. Alessi (GD): ‘Congratulazioni agli eletti della lista ‘Progressisti’

"Un plauso speciale va a Domenico Mantegna, una figura di grande valore che ho sostenuto e votato con profonda convinzione", afferma il Vice Segretario Vicario dei GD Calabria.

A seguito dell’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, giungono le congratulazioni ufficiali di Niccolò Alessi, Amministratore comunale e Vice Segretario Vicario dei Giovani Democratici della Calabria.

“Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti nella lista ‘Progressisti’”, dichiara Alessi. “A loro spetterà un compito di fondamentale importanza: rappresentare con autorevolezza, competenza e determinazione i valori del Centro-Sinistra nell’aula metropolitana, garantendo una vigilanza democratica attenta e un’opposizione seria, rigorosa e costruttiva.”

Il riconoscimento a Domenico Mantegna

Un plauso e un riconoscimento particolare vanno al candidato Domenico Mantegna, per l’ottimo risultato conseguito.

“Un plauso speciale va a Domenico Mantegna, una figura di grande valore che ho sostenuto e votato con profonda convinzione”, prosegue il Vice Segretario Vicario dei GD Calabria. “Sono certo che la sua esperienza e la sua passione politica saranno una garanzia per la tutela dei nostri territori, della trasparenza e dei diritti di tutti i cittadini.”

Il ruolo del Consiglio Metropolitano