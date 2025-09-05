Regionali Calabria: la Lega ufficializza i 7 candidati per Reggio. I NOMI

Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione elettorale Sud per la provincia di Reggio Calabria. Confermati i due consiglieri uscenti: Giuseppe Gelardi, capolista ed ex capogruppo del partito in Consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani.

Insieme a loro figurano anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli.

La lista è stata depositata questo pomeriggio e sarà presentata ufficialmente, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il vice segretario, nonché sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.

Così in una nota della segreteria della Lega Calabria.