Regionali Calabria: la Lega ufficializza i 7 candidati per Reggio. I NOMI
Lunedì la conferenza di presentazione con Salvini e Durigon
05 Settembre 2025 - 14:28 | Comunicato Stampa
Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione elettorale Sud per la provincia di Reggio Calabria. Confermati i due consiglieri uscenti: Giuseppe Gelardi, capolista ed ex capogruppo del partito in Consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani.
Insieme a loro figurano anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli.
La lista è stata depositata questo pomeriggio e sarà presentata ufficialmente, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il vice segretario, nonché sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.
Così in una nota della segreteria della Lega Calabria.