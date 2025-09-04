Elezioni Regionali, le liste del cdx reggino: sorprese e conferme, Forza Italia blinda i nomi

Elezioni Regionali, si avvicina il gong per la presentazione delle liste. Sabato a mezzogiorno la scadenza, centrodestra e centrosinistra in fibrillazione per completare tutto il puzzle delle candidature. Per quanto riguarda il centrodestra, i partiti e i simboli che sosterranno la ricandidatura di Roberto Occhiuto si sono ritrovati questo pomeriggio a Catanzaro per mettere le firme ufficiali sulle liste che saranno presentate sabato in Prefettura.

I nomi di Fratelli d’Italia

Per Fratelli d’Italia, non mancano le sorprese: scontata la presenza tra i candidati dell’assessore Giovanni Calabrese, saranno della partita anche Stefano Princi, l’avv. Giovanna Cusumano e Daniela Iriti (moglie del sindaco di Roghudi Zavettieri).

Due le sorprese maturate nelle ultime ore. Secondo quanto raccolto, faranno parte della lista Fdi nella Circoscrizione Sud, il dirigente scolastico Francesco Praticò e Ramona Calafiore. Nel primo caso, si tratta di una figura apprezzata e conosciuta nel territorio reggino -vicina all’eurodeputato Denis Nesci– reduce dall’esperienza nel più importante liceo della città, ovvero il Liceo Da Vinci.

Nel caso di Ramona Calafiore, si tratta quasi di un cambio di schieramento. Nei mesi scorsi infatti, Calafiore era stata ad un passo dall’ingresso nella Giunta Falcomatà, con tanto di firma virtualmente apposta. Poi all’ultimo secondo, la rottura tra Azione e il primo cittadino. Adesso per Calafiore, l’avventura alle elezioni regionali nel partito di Giorgia Meloni. Marco Cascarano (già sindaco di Cinquefrondi) e il Garante regionale per l’Infanzia Antonio Marziale in ballottaggio per la settima e ultima casella.

I nomi della Lega

Poche sorprese all’interno della Lega. Come già riportato nelle scorse settimane, nella Circoscrizione Sud ai consiglieri regionali uscenti Pino Gelardi e Giuseppe Mattiani si aggiunge il commissario cittadino Armando Neri, le tre postazioni donna sono appannaggio dell’assessore regionale Caterina Capponi, della Garante per la Salute Anna Maria Stanganelli e del vice sindaco di Melito Porto Salvo, Daniela Demetrio.

Per la settima e ultima casella, il dott. Franco Sarica, sostenuto dall’ex sindaco e governatore Giuseppe Scopelliti, l’ha spuntata nel duello con l’ex presidente f.f. Nino Spirlì, che oggi ha annunciato da galantuomo il passo indietro ma che in realtà -secondo rumors- non avrebbe fatto parte della lista.

Forza Italia, nomi blindati da Cannizzaro

Curiosità in riva allo Stretto per conoscere i nomi che faranno parte della lista di Forza Italia. Trattandosi del partito del presidente dimissionario Roberto Occhiuto e del coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, leader del centrodestra reggino, la attese sono doppie.

Curiosità che aumenta in considerazione del fatto che nessuno -nemmeno all’interno dello stesso partito- conosce nel dettaglio i nomi che faranno parte della lista, per esclusiva volontà di Cannizzaro, che ha deciso di blindare i nomi sino all’ultimo.

La scelta del deputato reggino, secondo quanto trapela, non è quella di presentare una lista con nomi altisonanti o colpi di teatro, ma candidature che possano prima di tutto garantire la rielezione dei tre consiglieri regionali uscenti, vale a dire Salvatore Cirillo, Giacomo Crinò e Mimmo Giannetta. In quest’ultimo caso, da segnalare un riavvicinamento (dopo qualche divergenza del passato) con lo stesso Cannizzaro.

Decisamente smentite candidature legate alla cerchia familiare del coordinatore regionale, la lista di Forza Italia si candida nuovamente ad ottenere un risultato importante, come accaduto alle scorse regionali calabresi e alle ultime elezioni europee.

La costruzione della liste, nel lavoro complessivo portato avanti da Cannizzaro in queste settimane, ha visto un ragionamento complessivo su tutte 3 le circoscrizioni calabresi, anche alla luce delle candidature che faranno parte delle liste Forza Azzurri e Occhiuto Presidente.