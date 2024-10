Emergenza idrica a Reggio, riunione urgente in Prefettura: presente Falcomatà

Inizierà in ritardo il consiglio comunale fissato per questa mattina presso l’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio. I motivi sono legati alla riunione urgente convocata in Prefettura sull’emergenza idrica a Reggio Calabria.

Alla riunione, presente il sindaco Giuseppe Falcomatà. La crisi idrica sempre più seria, l’incontro in Prefettura utile per capire i possibili interventi da attuare per tamponare l’emergenza.

Barreca invita alla collaborazione

Franco Barreca, consigliere comunale delegato all’idrico, nei giorni scorsi aveva lanciato un appello accorato ai cittadini per promuovere un uso responsabile dell’acqua. Un monito per riuscire, in qualche modo, a convivere con l’emergenza in atto:

“Non lavare cortili, non fare la barba e lavarsi i denti con il rubinetto aperto, non lavare le macchine e non usare l’acqua per annaffiare le colture agricole se non allacciate alle condotte del consorzio. Segnalare ogni perdita visibile anche al numero verde di Sorical. È necessario fare fronte comune, la Sorical sta facendo tutto il possibile”.

La situazione critica dei pozzi e delle dighe

Il quadro appare davvero drammatico per la Calabria e Reggio in particolare: i pozzi si stanno prosciugando velocemente o comunque non hanno più la capacità d’acqua tale da garantire la necessaria pressione per immetterla nella rete.

La fiumara del Tuccio è in forte sofferenza – da qui l’ulteriore anticipazione della chiusura di alcuni serbatoi cittadini -, mentre la diga del Menta non riesce a servire la zona Sud della città. In tutto questo ovviamente si assiste anche alla rabbia dei residenti, costretti a pagare senza poi avere garantito il servizio.

Una storia che si ripete ogni estate anche a causa di un sistema di distribuzione che funziona solo con una pressione elevata dell’acqua, circostanza che oggi più che mai è difficile da realizzare.