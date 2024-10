Emily’s – Tornano i giovedì universitari targati MediMonkey: che il divertimento abbia inizio

Stessa location, stessa console, ma tantissime novità per il vostro divertimento. MediMonkey Events presenta "Grand Summer Season Opening" all'Emily's

Con l’arrivo del caldo, tanto atteso dai reggini, l’Emily’s The Summer Place da inizio alla sua programmazione estiva. Attivo sin dalla fine del mese di aprile, lo stabilimento balneare del lungomare Falcomatà lavora a pieno ritmo per offrire a cittadini e turisti un’estate senza precedenti.

Forte del successo dello scorso anno, l’Emily’s è felice di annunciare il debutto dei giovedì universitari targati MediMonkey Events.

MEDIMONKEY EVENTS IS BACK

MediMonkey è l’organizzazione studentesca nata dall’unione dalle associazioni dell’Università Mediterranea: ARIA, HELIOS, LA PROPOSTA.

Stessa location, stessa console, ma tantissime novità sono previste per il vostro divertimento. L’organizzazione, divenuta ormai una vera e propria istituzione in città, lavora instancabilmente dal 2017 per il relax degli universitari della Mediterranea.

Se in questi mesi avete avuto modo di trascorrere i vostri sabati all’Emily’s, l’offerta del lido adesso si amplia anche al giovedì e ben presto arriveranno anche tante altre sorprese. L’obiettivo è quello di offrire ai reggini un servizio a 360°, dal pranzo alla cena, passando per l’aperitivo a serate con temi speciali.

GRAND SUMMER SEASON OPENING

L’appuntamento per l’inaugurazione dei giovedì universitari è fissato per il 13 giugno alle ore 23:00. L’ingresso è gratuito, su lista (per uomini e donne) fino a mezzanotte.

La serata sarà animata da Dj Ciccio Minniti e The GRDN accompagnati dalla voce di Giovanni Morabito.

Le facoltà di Agraria, Architettura, Economia, Giurisprudenza ed Ingegneria sono felici di darvi il ‘bentornato‘ all’estate reggina con un evento che vi lascerà a bocca aperta.

PER INFO, TAVOLI & LISTE:

Giuliana 3383307919

Rocco 3333354760

Giovanni ‭ 3492975069