Falcomatà all’evento EsseRCi: “Dall’ascolto dei giovani nascono politiche concrete”

Il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria è intervenuto nel corso dell’incontro promosso dall’Associazione EsseRCi, ad un anno dalla sua nascita.

“Partecipo volentieri a questa iniziativa, intanto per complimentarmi per il primo anno dell’associazione EsseRCi e poi per rimarcare l’idea e l’importanza dell’impegno civico e dell’associazionismo che da sempre contraddistingue la nostra città. C’è un impegno di moltissimi cittadini reggini, professionisti, lavoratori, giovani che per semplice spirito e passione, partecipano in maniera disinteressata e offrono il loro contributo di idee per la crescita del territorio”.