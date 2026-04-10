‘Reggio città d’aMare’, evento di pulizia sul Lungomare

Iniziativa lodevole e che si spera incontrerà la massima adesione di cittadini e volontari. Come partecipare

La Direzione Marittima – Guardia Costiera di Reggio Calabria promuove una giornata di altissimo valore civile e ambientale, celebrando la “Giornata del Mare e della cultura marinara”.

Istituita con apposito decreto, questa ricorrenza nasce con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini, e in particolare delle nuove generazioni, sull’importanza del mare come risorsa preziosa dal punto di vista ambientale, economico e culturale.

La Guardia Costiera, nel solco di questa missione istituzionale, ha scelto di celebrare la giornata attraverso la promozione di azioni concrete di cittadinanza attiva, trasformando il Lungomare Falcomatà in un laboratorio di legalità e rispetto per l’ecosistema.

Le realtà coinvolte

Al fianco dei militari oltre all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, opereranno le principali realtà del settore – Plastic Free, Legambiente, Lega Navale, Circolo Velico, e Ambiente Mare Italia – unite per un obiettivo comune: rafforzare il legame tra istituzioni e territorio, dimostrando che la tutela del mare è una responsabilità condivisa.

L’attività non si limiterà alla sola raccolta, ma seguirà un protocollo preciso volto al recupero consapevole. Tutti i rifiuti rinvenuti lungo il litorale saranno meticolosamente differenziati, sotto la guida attenta degli operatori di “Ecologia Oggi” e dei volontari di Legambiente e Plasticfree e, grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione locale, saranno inseriti nel giusto ciclo di riciclo o smaltimento.

Come partecipare

La cittadinanza che vorrà prendere parte all’iniziativa, potrà farlo registrandosi attraverso i portali delle associazioni Plasticfree o Legambiente, La registrazione ai portali delle associazioni fornisce gratuitamente la copertura assicurativa all’evento:

Reggio di Calabria 12 aprile 2026 – CleanUp – Plastic Free Odv Onlus

Una Regata “Sostenibile”: Il Premio Speciale

Oltre alle attività a terra, il mare sarà protagonista di una competizione unica: il Circolo Velico di Reggio Calabria organizzerà una regata durante la quale gli equipaggi saranno impegnati nel recupero dei rifiuti galleggianti.

La premiazione non terrà conto solo dell’ordine di arrivo: oltre al vincitore sportivo, verrà assegnato un altro premio speciale all’equipaggio che avrà raccolto la maggiore quantità di rifiuti, unendo lo spirito agonistico alla coscienza ecologica.

Progetto “Spiagge e Fondali Puliti” e il monitoraggio dei mozziconi di sigarette

Quest’anno, la manifestazione ospiterà con particolare rilievo la campagna di Legambiente “Spiagge e Fondali Puliti”, che aggiungerà all’iniziativa un fondamentale tassello di ricerca scientifica. L’attività si concentrerà, tra le altre cose, sulla raccolta mirata e il censimento dei mozziconi di sigaretta, un rifiuto apparentemente piccolo ma dall’altissimo potere inquinante per l’ecosistema marino.

L’obiettivo è duplice: bonificare l’arenile e, contemporaneamente, raccogliere dati precisi per capire l’incidenza di questo specifico scarto sul litorale reggino. Attraverso questo monitoraggio, i partecipanti potranno toccare con mano come un gesto improprio possa compromettere la salute del mare, trasformando l’azione di pulizia in un vero e proprio studio statistico a supporto delle future campagne di sensibilizzazione.

Una sinergia istituzionale: la partecipazione della Scuola Allievi Carabinieri

A nobilitare ulteriormente l’iniziativa, sarà la partecipazione di una significativa aliquota di allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. La presenza dei militari dell’Arma sottolinea l’importanza della collaborazione tra le diverse Forze dello Stato e testimonia il forte legame tra le istituzioni e il territorio, uniti nell’esempio del servizio alla comunità e nella tutela del patrimonio ambientale.

Questa giornata rappresenta il culmine di un lavoro sinergico in cui le Amministrazioni e le Associazioni lavorano fianco a fianco. La Guardia Costiera ribadisce così il proprio ruolo non solo di controllo e sicurezza, ma anche di promotore attivo della cultura del mare.

La cittadinanza è invitata a partecipare per trasformare una giornata di volontariato in un atto d’amore collettivo per la città di Reggio Calabria.