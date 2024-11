Reggio, gli studenti di Catona all’ex Ciapi. Briante: ‘Felice conclusione di una vicenda travagliata’

L’ingresso ufficiale alla struttura dell’ex Ciapi di Catona da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri”, già preannunciato qualche giorno fa con un sopralluogo del Sindaco Falcomatà, è finalmente divenuto realtà.

Il 14 di novembre, dunque, il Comune di Reggio consegna di fatto questa sede alla scuola di Catona, mettendo un punto al disagio vissuto, da bambini e famiglie, in questi primi mesi dell’anno scolastico.

La sede della “Radici-Alighieri”, come altre strutture cittadine, era comparsa nell’elenco di quelle che necessitano adeguamenti rispetto alla messa in sicurezza statica e sismica.

Con la proposta di delibera n° 252 del 24/10/2024 – approvata nella seduta di Giunta del 12 novembre – l’Amministrazione ha ratificato formalmente l’acquisizione dell’utilizzo della struttura quale atto consequenziale alla delibera di concessione della Regione Calabria; delibera alla quale seguirà la stipula del contratto di comodato d’uso.

“È stata una felice conclusione; una soluzione un po’ travagliata perché quando ad agosto è stata individuata questa possibilità c’era un Istituto di Formazione che occupava questa sede senza titolo effettivo, in quanto scaduto da anni, e quindi la Regione ha approfittato di questa circostanza per invitarli a lasciare l’immobile a favore di un istituto scolastico cittadino per il quale sarebbe stato messo a rischio l’inizio dell’anno scolastico.”

“C’è stata qualche resistenza sul liberare la sede individuata – continua la Briante – pertanto, infatti, l’anno scolastico è partito con i doppi turni nella sede della scuola primaria di Catona; con disagi oggettivi sia per i bambini che per le famiglie in termini logistici ed organizzativi. Oggi la soluzione del problema ci consentirà anche di programmare gli interventi necessari per sistemare, non solo a Catona, gli edifici scolastici inibiti all’uso per la loro vulnerabilità sismica e statica.”