Meeting di gastroenterologia, Falcomatà: ‘In risalto le nostre eccellenze mediche’

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha aperto i lavori del convegno medico Rhegion Digestive Diseases: the present and the future, portando i saluti della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai professionisti riuniti nei saloni della Fortezza di Santa Trada a Cannitello.

«Siamo felici – ha detto – di patrocinare un evento dal grande valore scientifico che offre un’occasione di riflessione, approfondimento e formazione rispetto a patologie che hanno un forte impatto sulla sanità pubblica, tra le principali cause di ricovero ospedaliero».

Il valore scientifico del convegno e l’importanza della prevenzione

Nel ringraziare Filippo Bova, direttore dell’UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria e organizzatore dell’evento insieme a Carmelo Luigiano, il sindaco ha sottolineato il ruolo fondamentale della prevenzione per evitare conseguenze peggiori in chi soffre di disturbi dell’apparato digerente.

«Oltre a questo – ha proseguito – continuare a specializzarsi, rinnovarsi e crescere nella professione è, senza dubbio, motivo di maggiori garanzie e sicurezze per i cittadini. Interessante, infatti, appare il focus incentrato sulle nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche in endoscopia digestiva, così come sulle tecniche di chirurgia mininvasiva e robotica».

Falcomatà: “Un’occasione di crescita per il territorio”