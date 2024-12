‘Il calcio è arte’, Gruppo Red: ‘Reggio vetrina dello Sport’

“L’idea voluta e realizzata dall’amministrazione Falcomata’ di valorizzare e rilanciare la pinacoteca civica comunale con coppe, maglie, onorificenze, quadri e trofei, oggetti iconici e pezzi storici importanti

in un esposizione aperta al pubblico dal prossimo sabato 14 dicembre e fino al 3 marzo 2025 rientra nella precisa volontà di portare Reggio Calabria come vetrina dello sport per l’intera regione”.

Queste le dichiarazioni del vice Sindaco della città Metropolitana Carmelo Versace e dei consiglieri Avv Antonino Castorina e Filippo Burrone del Gruppo Red a Palazzo San Giorgio.

Un evento di rilievo per la città

“Un evento importante per la nostra città sul quale l’amministrazione ha puntato e che è’ successivo alla presenza di questa estate di Sky Sport e di un programma per le festività natalizie completo e coinvolgente in una città illuminata ed attrattiva” – evidenziano i consiglieri Red.

Rilancio dell’agenda sportiva cittadina