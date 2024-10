Reggio, Falcomatà: ‘Il calcio educa al rispetto delle regole e dei beni comuni’

“E’ una serata bellissima. L’unico e solo rammarico è che si sarebbe potuta e dovuta celebrare nel nuovo campo di calcio di Catona se non fosse stato per quella mano criminale e anonima che, in una notte di qualche mese fa, ha colpito Catona e la città intera distruggendo il manto erboso sintetico ormai pronto ad essere steso sul terreno da gioco. Noi, però, non ci piegheremo, non ci fermeremo e daremo il massimo per riconsegnare, nel più breve tempo possibile, l’impianto sportivo alla comunità catonese”.