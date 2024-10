Estate Reggina 2019, Falcomatà: “Un grande successo. Adesso ci prepariamo al Natale”

"L'idea è quella di non fermarsi qui, abbiamo già intavolato le idee e le iniziative per il Natale 2019". Le parole del sindaco Falcomatà

Un’estate ‘positiva‘ non solo in termini economici, ma anche come grado di soddisfazione dei cittadini, delle istituzioni e delle associazioni.

A margine della conferenza sull’Estate Reggina 2019, è proporio il primo cittadino ad esporre i motivi per cui rendere noti i risultti della passata stagione era così necessario.

“Abbiamo organizzato questa conferenza come esigenza di trasparenza e rendicontazione, è giusto che la cittadinanza sia informata di quelle che sono state le ricadute in termini economici e gli eventi organizzati nel territorio metropolitano. L’incontro è stato anche un modo per ringraziare le associazioni, gli operatori turistici e culturali che hanno fatto si che questa estate potesse portare un incremento di eventi e di presenze in città”.

Il sindaco Falcomatà prosegue:

“L’idea è quella di non fermarsi qui, abbiamo già intavolato le idee e le iniziative per il Natale 2019. Abbiamo deciso di seguire lo stesso metodo di partecipazione e coinvolgimento utilizzato per la passata stagione, collaborando con gli enti camerali e gli operatori turistici che hanno interesse a creare un programma senza eguali. Bisogna infatti prendere consapevolezza del fatto che una città crescequando cresce il numero di eventi, di presenze e di conseguenza l’indotto economico”.