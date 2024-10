Reggio Calabria – Estate 2019, Pegna: “Una delle migliori su scala nazionale”

L’estate è terminata, è arrivato quindi il momento di tirare le somme di questa stagione. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha indetto per questo mattina, lunedì 30 settembre, una conferenza a Palazzo San Giorgio per illustrare i risultati del lavoro della scorsa stagione. Una stagione fatta di eventi musicali, culturali, gastronomici.

A margine della conferenza, CityNow ha intervistato Ruggera Pegna, prometer di eventi, da sempre impegnato nella promozione della Calabria come terra di grande cultura.

“Sono qui per ascoltare il sindaco Falcomatà ed i risultati di questa Estate Reggina. Devo dire che si è trattato di un’estate straordinaria – afferma Pegna. Quella del 2019, a mio parere, è stata una tra le migliori programmazioni su scala nazionale. Voglio dunque fare un plauso al primo cittadino e all’ufficio turismo, eventi, cultura, a tutti coloro che si sono occupati di concepire questa grande iniziativa.

A conti fatti possiamo dire che la partnership tra la mia associazione ed il comune di Reggio Calabria si è concretizzata nel miglior modo possibile. Un lavoro utile e proficuo che ha dato la possibilità alla cittadinanza di partecipare ad eventi di grande spessore. Basti pensare a tutta la gente venuta a vedere Carmen Consoli, o ancora a Max Weinberg, il musicista di Bruce Springsteen, che ha postato sul suo sito ufficiale le foto dell’Arena dello Stretto”.

Il racconto dell’estate reggina secondo Ruggero Pegna è sensazionale e incalzante, perchè sfoglia uno dopo l’altro gli eventi che hanno caratterizzato la bella stagione.