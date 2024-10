Estate 2019, Latella: “Grande lavoro di squadra. Reggio sarà bella 365 giorni l’anno”

Sono queste le prime parole dell’Assessore Giovanni Latella, delegato al turismo, nel corso della conferenza riguardante l’Estate Reggina 2019.

“Abbiamo fatto un gran lavoro come amministrazione comunale, sia per quanto riguarda l’estate reggina, che per le festività mariane. Ma, adesso che la bella stagione è finita, continueremo a lavorare affinchè i cittadini e coloro che vengono a visitare il nostro territorio possano trovare una Reggio bella 365 giorni l’anno”.

Un obiettivo non semplice da raggiungere quello prefissato dall’assessore, che prosegue:

Nel discorso del delegato al turismo non può non trovare spazio anche la bellissima ruota panoramica, la grande attrazione che ha illuminato la città sin dalla primavera e che, purtroppo, abbiamo dovuto salutare qualche giorno fa.

Latella prosegue:

“Abbiamo intrapreso un percorso importante, quello di far trovare a chi arriva nella punta dello Stivale una bella città. Centro storico, via marina, apertura dei siti culturali (Non solo il MArRC ma anche il Castello, le mura greche, la Pinacoteca) sono tutti piccoli passi avanti perla realizzazione di una città che vive di turismo. Ci impegneremo, ancor di più, affinchè il turismo non sia solamente mordi e fuggi, ma un turismo concreto in grado di risollevare le sorti del nostro territorio e di tutti gli imprenditori che hanno investito in esso”.