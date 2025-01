Reggio e i problemi delle periferie, Nucera (FdI): ‘Caos a Modena con i nuovi stalli taxi’

«Occorre intervenire con urgenza per risolvere i disagi che si riscontrano quotidianamente nel quartiere Modena di Reggio Calabria.»

Lo afferma in un comunicato stampa Valerio Nucera, delegato al Turismo di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, riferendosi in particolare agli stalli taxi istituiti nei pressi della Scuola Allievi Carabinieri.

«L’area in questione – spiega Nucera – si trova esattamente tra la Scuola Allievi Carabinieri e il Seminario Pontificio, in un tratto di strada caratterizzato da due curve in discesa, dove il traffico subisce gravi rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. Ogni fine corso, centinaia di ragazzi e ragazze prestano qui giuramento, richiamando parenti e amici che arrivano in città per assistere alla cerimonia. Qualche mese fa, sono state tracciate strisce gialle che delimitano quattro stalli destinati alla sosta dei taxi: un servizio fondamentale per una città a vocazione turistica, ma che in questo caso ha causato l’occupazione di un’intera corsia, incidendo notevolmente sulla viabilità.»

Nel comunicato si critica inoltre la “regia” che ha portato a questa soluzione, avanzando il dubbio che sia la stessa che ha dato origine alla recente pista ciclabile.

«Ci chiediamo – afferma Nucera – se la scelta di collocare gli stalli proprio in questo punto di strada sia stata adeguatamente valutata, auspicando che l’Amministrazione comunale accolga le nostre istanze e agisca con provvedimenti rapidi ed efficaci.»

Tra le proposte avanzate c’è lo spostamento della stazione taxi nel piazzale dell’I.T.C. Ferraris, situato a circa 40 metri dopo la curva.

«In questo modo – sostiene Nucera – lo spazio disponibile consentirebbe di migliorare la fruizione del servizio senza aggravare l’intenso traffico della zona. Sono presenti, inoltre, stalli per bici elettriche attualmente inutilizzati, che potrebbero essere convertiti e dotati di una pensilina di copertura, così da garantire maggior comfort e sicurezza ai passeggeri in attesa.»

La richiesta di rivedere la collocazione dei taxi si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la cura e la valorizzazione delle periferie.

«Ricordiamo – conclude Nucera – alcuni interventi urgenti, come la riqualificazione del campo di Ciccarello (ferma da oltre dieci anni), la riqualificazione dell’area dell’ex Polveriera, il recupero dell’area che ospitava il campo di Modena, la ristrutturazione del campo Coni e l’adozione di provvedimenti per migliorare le fermate degli scuolabus presso la rotatoria vicino alle scuole di S. Sperato, dove confusione e rischi per i ragazzi sono all’ordine del giorno.»

Secondo il delegato al Turismo di FdI, un’Amministrazione che punta a promuovere i servizi turistici in città dovrebbe partire dalle esigenze reali dei cittadini.

«Se il Sindaco e la Giunta intendono seriamente rilanciare Reggio Calabria, è fondamentale evitare interventi che, anziché risolvere problemi, creano ulteriori disagi. Ci auguriamo dunque che si agisca presto per mettere in atto soluzioni valide, soprattutto nei quartieri periferici dove le criticità sono più evidenti.»

Valerio Nucera

Delegato al Turismo del Circolo Fratelli d’Italia di Reggio Calabria