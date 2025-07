Reggio, tutto pronto per la XI^ edizione della Festa di Sant’Anna

Un evento ormai divenuto appuntamento fisso nel cuore della città, che da oltre dieci anni richiama in piazza centinaia di cittadini con musica, spettacoli e tanto divertimento

L’estate reggina si accende con la XI^ edizione della Festa di Sant’Anna, in programma il 25 e 26 luglio 2025. Un evento ormai divenuto appuntamento fisso nel cuore della città, che da oltre dieci anni richiama in piazza centinaia di cittadini con musica, spettacoli e tanto divertimento.

L’iniziativa, nata nel 2014 grazie all’impegno instancabile dei giovani dell’Associazione di Promozione Sociale “Don Paolo Altomonte”, intende ricordare l’indimenticato parroco di Sant’Anna e allo stesso tempo regalare alla città due serate spensierate e cariche di allegria.

Negli anni sul palco della Festa si sono alternati artisti di grande richiamo: Cavallaro, After Project, Pasquale Capri con il suo cabaret, l’esilarante Gennaro Calabrese, Rosario Canale, i Faber Quartet, la Cover Band Vasco Rossi, i giovani talenti della Scuola di Musica “G. Verdi”, fino ai concerti di Povia e Fiordaliso.

Non mancherà anche quest’anno uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi e gonfiabili pensati appositamente per il loro divertimento.

Il programma della XI^ edizione

Il 25 luglio si parte con “Bimbi in Piazza” e l’animazione per bambini. A seguire saliranno sul palco i giovani della Scuola di Musica “G. Verdi” per una coinvolgente esibizione artistica. Gran finale di serata con “I Soliti Peter Pan”, band che promette emozioni e musica sotto le stelle.

Il 26 luglio sarà invece il turno della A.S.D. Pretty Woman, che porterà in scena le sue spettacolari coreografie. A chiudere la festa, il concerto del gruppo folk “Senduki”, che trascinerà il pubblico con il suo irresistibile sound popolare tra balli e canti in piazza.

Il sapore della tradizione

Non mancherà, ovviamente, un grande classico della tradizione reggina: il panino con la salsiccia, simbolo intramontabile delle serate di festa, pronto a deliziare grandi e piccini.

L’invito del Comitato Organizzatore

«Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme due giornate spensierate all’insegna della musica, della tradizione e della condivisione», è l’invito che arriva dal Comitato Organizzatore. L’appuntamento, come sempre, è in Piazza a Sant’Anna.