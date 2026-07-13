Reggio, al via i festeggiamenti ad Archi Carmine

Entra nel vivo uno degli appuntamenti più attesi e identitari della periferia nord di Reggio Calabria. Dal 13 al 19 Luglio 2026, la comunità parrocchiale di “Maria Santissima del Carmelo” ad Archi Carmine si stringerà attorno alla sua Patrona con un programma ricco di significativi momenti religiosi e grandi serate di spettacolo ed intrattenimento civile, approvato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e dal Parroco don Danilo Latella.

Il cammino spirituale della comunità di Archi Carmine

Un cammino spirituale intenso che, accanto alle celebrazioni quotidiane dedicate alle diverse realtà comunitarie (dagli anziani ai portatori, fino ai gruppi parrocchiali), vivrà il suo culmine Giovedì 16 luglio, giorno della Solennità mariana, con la Santa Messa Solenne delle ore 19:00 presieduta dall’Arcivescovo della Diocesi di Reggio-Bova, S. Ecc. Mons. Fortunato Morrone, durante la quale verrà amministrato il Sacramento della Confermazione. Altro momento centrale sul piano della fede e della devozione sarà la Solenne Processione con la Venerata Vara della Madonna per le vie principali del quartiere, prevista per Domenica 19 luglio a partire dalle ore 18:00.

Le Reliquie di San Carlo Acutis e il musical

Quest’anno, inoltre, i festeggiamenti si arricchiscono di un evento straordinario: Venerdì 17 Luglio, in occasione della Giornata delle Famiglie, la comunità accoglierà con profonda commozione le Reliquie di San Carlo Acutis. La giornata culminerà in piazza, alle ore 21:30, con la messa in scena de “L’Influencer di Dio”, il primo musical italiano sulla vita del giovanissimo santo, presentato dall’Oratorio Santa Paola Frassinetti di Vibo Valentia.

Il programma civile in Piazza Archi Carmine

Fede, ma anche tanta aggregazione e sano svago per l’intero comprensorio reggino. Il programma civile, che si svolgerà nella storica Piazza Archi Carmine a partire dalle ore 21:00, offrirà quattro serate:

• Giovedì 16 Luglio: La piazza si accenderà con il cantautore reggino Daring, le coreografie e l’energia delle scuole di ballo Katy Dance e Bal Folk (danze tradizionali), per chiudersi con i ritmi caraibici di Alessandra Marcianò.

• Venerdì 17 Luglio: Il già citato e attesissimo musical teatrale su San Carlo Acutis.

• Sabato 18 Luglio : Spazio alla tradizione e alle risate con il teatro in vernacolo calabrese. La Compagnia Teatrale “Funamboli Plus” porterà in scena l’esilarante commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, “La fortuna con l’effe maiuscola”.

• Domenica 19 Luglio (ore 22:00): Il gran finale musicale con il travolgente live degli EtnoSound, band di punta della musica etno-popolare calabrese. A mezzanotte, a chiusura dei festeggiamenti, il cielo di Archi sarà dipinto dalle luci dello spettacolo pirotecnico a cura della ditta Schiavone Fireworks.

Stand parrocchiali e invito alla città

Per tutta la durata dei festeggiamenti civili (da Mercoledì 15 a Domenica 19 luglio) saranno attivi i tradizionali e ricchi stand parrocchiali: lo Stand Ristoro con ottimi panini, l’animata Pesca di beneficenza, la Mostra dei Ricami, il Tiro a Segno e il classico gioco popolare “Indovina il peso”.

“La comunità parrocchiale di Archi Carmine apre le sue porte e invita tutta la città di Reggio Calabria a partecipare e a condividere questi giorni di grande festa. Saranno giornate intense, volte a rilanciare il senso profondo di unità, gioia e accoglienza fraterna.

Mossi dalla devozione mariana, dal desiderio di assistere a eventi teatrali unici come il musical su San Carlo Acutis, o dalla voglia di fare festa e ballare a ritmo di tarantella con gli EtnoSound, in piazza troverete una grande famiglia pronta ad accogliervi. Non mancate, la festa è di tutti e per tutti”.