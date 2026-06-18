Festa della Musica, tutto pronto al MArRC per il concerto della ‘Corale Polifonica Mater Dei’

L'evento sulla terrazza del Museo avrà ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Anche per il 2026 si rinnova il grande evento dell’Associazione Musicale “Corale Polifonica Mater Dei” di Reggio Calabria con la Festa della Musica promossa dal Ministero della Cultura e dalla Commissione europea, grazie alla FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali) ed all’OCC (Organizzazione Cori Calabria).

Il concerto al Museo Archeologico

L’appuntamento sarà, come tradizione ormai, il concerto di canto corale presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sabato 20 giugno alle ore 21.00 sulla Terrazza, grazie alla grande disponibilità che l’istituzione museale ed il suo Direttore, il dott. Sudano, ha sempre manifestato nei confronti della cultura in tutte le sue forme, e della musica in particolare.

Tema di quest’anno della Festa della Musica è “La voce de luoghi” per omaggiare la gioia del canto e la bellezza dell’unicità del nostro territorio e non solo.

Il concerto avrà ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

La Corale Polifonica Mater Dei e il Piccolo Coro

La Corale Polifonica Mater Dei di Reggio Calabria sarà accompagnata dal Piccolo Coro di Voci Bianche Note Celesti, dopo la partecipazione dei suoi piccoli cantori alla messa in scena delle due emozionanti opere liriche “Pagliacci” e “Tosca” presso il Teatro Cilea con l’organizzazione di Catona Teatro e Polis Cultura.

I cori proporranno un repertorio di canti contemporanei, brani popolari e le rielaborazioni corali di brani pop.

Insomma, un programma ricco e coinvolgente, che fra l’altro si svolgerà durante una giornata di apertura straordinaria del Museo, per cui sabato 20 giugno le collezioni saranno visitabili fino alle ore 23.00 con un biglietto ad ingresso ridotto.

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