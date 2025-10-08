City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, al via il Festival Cosmos 2025 tra scienza, cultura e società – FOTO

Migliaia di studenti coinvolti nelle attività promosse tra Palazzo Alvaro e il Castello Aragonese nell'ambito della kermesse organizzata dalla Città Metropolitana

08 Ottobre 2025 - 17:29 | Comunicato Stampa

laboratori cosmos

Partenza in grande stile per l’edizione 2025 del “Festival Cosmos, scienza cultura, società”, organizzato a Reggio Calabria dalla Città Metropolitana in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana.

Con l’avvio dei laboratori, attivi fino all’11 ottobre e suddivisi tra Palazzo Alvaro e il Castello Aragonese, prende il via la fase finale del Festival, che culminerà il 12 ottobre al Teatro Francesco Cilea con l’assegnazione del Premio Cosmos e del Premio Cosmos Studenti.

Si tratta di uno dei principali eventi internazionali dedicati alla divulgazione scientifica, che anche quest’anno registra la partecipazione di migliaia di studenti.

I laboratori a Palazzo Alvaro

laboratori cosmos

I laboratori attivi a Palazzo Alvaro sono curati da:

  • Università Mediterranea di Reggio Calabria,
  • Università della Calabria,
  • Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Le attività riguardano:

  • Prototipazione e dimostratori verso la decarbonizzazione;
  • Scenari climatici e strategie urbanistiche;
  • Test sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli edifici;
  • Ricerche sull’intelligenza artificiale applicate ai veicoli autonomi;
  • Robotica;
  • Fotoni e nanotecnologie;
  • Nanotecnologie e ottica;
  • La forza del suono;
  • Le polveri interstellari e la fisica computazionale.

I laboratori al Castello Aragonese

laboratori cosmos

Nelle sale del Castello Aragonese, invece, si darà spazio ai laboratori del CNR-IPCF e dell’Università La Sapienza di Roma, con approfondimenti su:

  • Scavi, reperti, spettroscopia e 3D per scoprire materiali e pigmenti antichi;
  • Energia solare 3.0;
  • La scoperta della ceramica con l’archeologia sperimentale.

I laboratori resteranno aperti:

  • la mattina dalle 9:00 alle 13:00 fino all’11 ottobre;
  • nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00, solo nei giorni 10 e 11 ottobre.

Il ruolo del Planetario Pythagoras

laboratori cosmos

Fondamentale anche in questa edizione è il contributo del Planetario Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ospiterà lo stage formativo per gli studenti.

Il Festival Cosmos è articolato in due categorie:

  • il Premio Cosmos,
  • il Premio Cosmos Studenti.

Per quest’ultima categoria, lo scorso 29 settembre, gli studenti – riuniti in assemblea – hanno decretato il vincitore, che sarà comunicato il 12 ottobre durante la cerimonia conclusiva.

Domani, 9 ottobre, saranno inaugurati gli stand espositivi a Piazza Italia.

programma laboratori cosmos

Reggio Calabria Attualità