Reggio, al via il Festival Cosmos 2025 tra scienza, cultura e società – FOTO
Migliaia di studenti coinvolti nelle attività promosse tra Palazzo Alvaro e il Castello Aragonese nell'ambito della kermesse organizzata dalla Città Metropolitana
08 Ottobre 2025 - 17:29 | Comunicato Stampa
Partenza in grande stile per l’edizione 2025 del “Festival Cosmos, scienza cultura, società”, organizzato a Reggio Calabria dalla Città Metropolitana in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana.
Con l’avvio dei laboratori, attivi fino all’11 ottobre e suddivisi tra Palazzo Alvaro e il Castello Aragonese, prende il via la fase finale del Festival, che culminerà il 12 ottobre al Teatro Francesco Cilea con l’assegnazione del Premio Cosmos e del Premio Cosmos Studenti.
Si tratta di uno dei principali eventi internazionali dedicati alla divulgazione scientifica, che anche quest’anno registra la partecipazione di migliaia di studenti.
I laboratori a Palazzo Alvaro
I laboratori attivi a Palazzo Alvaro sono curati da:
- Università Mediterranea di Reggio Calabria,
- Università della Calabria,
- Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Le attività riguardano:
- Prototipazione e dimostratori verso la decarbonizzazione;
- Scenari climatici e strategie urbanistiche;
- Test sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli edifici;
- Ricerche sull’intelligenza artificiale applicate ai veicoli autonomi;
- Robotica;
- Fotoni e nanotecnologie;
- Nanotecnologie e ottica;
- La forza del suono;
- Le polveri interstellari e la fisica computazionale.
I laboratori al Castello Aragonese
Nelle sale del Castello Aragonese, invece, si darà spazio ai laboratori del CNR-IPCF e dell’Università La Sapienza di Roma, con approfondimenti su:
- Scavi, reperti, spettroscopia e 3D per scoprire materiali e pigmenti antichi;
- Energia solare 3.0;
- La scoperta della ceramica con l’archeologia sperimentale.
I laboratori resteranno aperti:
- la mattina dalle 9:00 alle 13:00 fino all’11 ottobre;
- nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00, solo nei giorni 10 e 11 ottobre.
Il ruolo del Planetario Pythagoras
Fondamentale anche in questa edizione è il contributo del Planetario Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ospiterà lo stage formativo per gli studenti.
Il Festival Cosmos è articolato in due categorie:
- il Premio Cosmos,
- il Premio Cosmos Studenti.
Per quest’ultima categoria, lo scorso 29 settembre, gli studenti – riuniti in assemblea – hanno decretato il vincitore, che sarà comunicato il 12 ottobre durante la cerimonia conclusiva.
Domani, 9 ottobre, saranno inaugurati gli stand espositivi a Piazza Italia.