Reggio, al via il Festival Cosmos 2025 tra scienza, cultura e società – FOTO

Migliaia di studenti coinvolti nelle attività promosse tra Palazzo Alvaro e il Castello Aragonese nell'ambito della kermesse organizzata dalla Città Metropolitana

Partenza in grande stile per l’edizione 2025 del “Festival Cosmos, scienza cultura, società”, organizzato a Reggio Calabria dalla Città Metropolitana in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana.

Con l’avvio dei laboratori, attivi fino all’11 ottobre e suddivisi tra Palazzo Alvaro e il Castello Aragonese, prende il via la fase finale del Festival, che culminerà il 12 ottobre al Teatro Francesco Cilea con l’assegnazione del Premio Cosmos e del Premio Cosmos Studenti.

Si tratta di uno dei principali eventi internazionali dedicati alla divulgazione scientifica, che anche quest’anno registra la partecipazione di migliaia di studenti.

I laboratori a Palazzo Alvaro

I laboratori attivi a Palazzo Alvaro sono curati da:

Università Mediterranea di Reggio Calabria ,

, Università della Calabria ,

, Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Le attività riguardano:

Prototipazione e dimostratori verso la decarbonizzazione ;

; Scenari climatici e strategie urbanistiche ;

; Test sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli edifici ;

; Ricerche sull’intelligenza artificiale applicate ai veicoli autonomi ;

; Robotica ;

; Fotoni e nanotecnologie ;

; Nanotecnologie e ottica ;

; La forza del suono ;

; Le polveri interstellari e la fisica computazionale.

I laboratori al Castello Aragonese

Nelle sale del Castello Aragonese, invece, si darà spazio ai laboratori del CNR-IPCF e dell’Università La Sapienza di Roma, con approfondimenti su:

Scavi, reperti, spettroscopia e 3D per scoprire materiali e pigmenti antichi;

per scoprire materiali e pigmenti antichi; Energia solare 3.0 ;

; La scoperta della ceramica con l’archeologia sperimentale.

I laboratori resteranno aperti:

la mattina dalle 9:00 alle 13:00 fino all’ 11 ottobre ;

fino all’ ; nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00, solo nei giorni 10 e 11 ottobre.

Il ruolo del Planetario Pythagoras

Fondamentale anche in questa edizione è il contributo del Planetario Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ospiterà lo stage formativo per gli studenti.

Il Festival Cosmos è articolato in due categorie:

il Premio Cosmos ,

, il Premio Cosmos Studenti.

Per quest’ultima categoria, lo scorso 29 settembre, gli studenti – riuniti in assemblea – hanno decretato il vincitore, che sarà comunicato il 12 ottobre durante la cerimonia conclusiva.