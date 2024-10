Reggio FilmFest: si parte con ‘Mastroianni 100’. Gran finale con Nino Frassica

Ai nastri di partenza la 18^ Edizione del Reggio FilmFest – RCFF – Festival dello Stretto di Messina, evento ormai affermato del panorama cinematografico e culturale nazionale e in continua crescita e innovazione.

Sostenuto da Fondazione Calabria Film Commission, Ministero della Cultura e Città Metropolitana di Reggio Calabria e patrocinato da Rai, Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria, Comune di Messina, Comune di Villa San Giovanni, Camera di Commercio di Reggio Calabria e Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Festival animerà la città della Fata morgana con un ricchissimo programma di appuntamenti nelle sue location più suggestive: l’Arena dello Stretto, che ospiterà il Red Carpet e proiezioni gratuite, e Villa Genoese Zerbi, sede di eventi culturali e mondani, incastonata nella splendida cornice dello Stretto.

La kermesse, sotto la direzione artistica di Antonio Flamini, avrà ufficialmente inizio martedì 10 settembre alle ore 18:30 con il taglio del nastro e l’inaugurazione di “Mastroianni 100”, Mostra fotografica dedicata a Marcello Mastroianni, ospitata presso Villa Genoese Zerbi e arricchita da 14 trailer della filmografia del grande attore, in collaborazione con Trailers Filmfest. Questa collezione unica porta la firma di Rino Barillari, iconico pioniere dei paparazzi e membro della Giuria del Concorso “Millennial Movie” del Festival.

Da mercoledì 11 ogni giorno alle 21.30, poi, i primi eventi cinematografici all’Arena dello Stretto, condotti dall’attrice Vicky Catalano, tra cui un posto speciale è occupato da due proiezioni targate Rai Fiction: il Tv Movie “Tutto a posto” (2024), girato interamente a Reggio Calabria, prodotto da Pepito e Agostino Saccà e diretto da Giorgio Romano, presentato in anteprima assoluta proprio al Reggio FimFest con la partecipazione del regista e del cast, e, a seguire, “Mascaria“, prodotto da Red Film e Rai Fiction, diretto da Isabella Leoni, che sarà sul palco del Festival assieme agli attori, tra i quali il calabrese Costantino Comito.

Grande attesa per la proiezione di “Nata per te“, film del regista reggino Fabio Mollo, basato sulla storia toccante di Luca Trapanese e interpretato da Pierluigi Gigante. L’opera, ispirata all’omonimo libro, porta al centro del dibattito pubblico il tema dell’adozione da parte di persone single, evidenziando le discriminazioni normative tra eterosessuali e omosessuali, in un contesto di forte valenza sociale e giuridica.

La sua visione si preannuncia particolarmente emozionante, grazie alla partecipazione non solo dell’attore principale, ma anche del protagonista reale della vicenda, Trapanese, che potremo ascoltare in collegamento.

Un altro momento imperdibile sarà la proiezione di “Buio come il cuore“, girato anch’esso per intero a Reggio Calabria e sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission e dal MIC, prodotto da Blue Film e diretto da Marco De Luca. Il film vanta nel cast attori calabresi doc, come Walter Cordopatri e Costantino Comito.

Ci sarà poi la presentazione – altra anteprima assoluta – del teaser di “Spiaggia di Vetro“, del regista statunitense Will Geiger, opera girata per intero sullo Stretto di Messina e che, per la prima volta, vede proprio lo Stretto come protagonista. Un vero e proprio progetto innovativo che parte dalla realtà locale esaltando il meraviglioso braccio di mare racchiuso tra le due sponde di Calabria e Sicilia.

Avremo anche l’onore di ospitare la proiezione di “Amici per caso” del regista Max Nardari, fresco di vittoria al Festival di Venezia, con i protagonisti Filippo Contri e Marina Suma sul palco, quest’ultima peraltro giurata del concorso Millennial Movie.

Concorso che, ogni giorno, dalle 19.30 in poi, vedrà la proiezione dei dodici cortometraggi finalisti, divisi per tre a giornata, con la proclamazione dei vincitori Sabato 14 settembre.

E proprio sabato ci sarà il gran finale, sarà reso indimenticabile dalla presenza del celebre attore e artista poliedrico Nino Frassica, che presenterà il suo ultimo film, appena uscito, “Tren’anni di meno”, diretto da Mauro Graiani, con gli altri attori Antonio Catania e Milena Miconi.

Ma sul Red Carpet del RCFF saranno tantissimi i volti noti del cinema italiano a sfilare.

Potrete scoprirli nella conferenza stampa di lunedì 9 settembre alle ore 10:00 presso Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria e seguendo i canali social del Festival, dove sarà pubblicato il programma completo:

Instagram: @reggiofilmfest

Facebook: Reggio Film Fest