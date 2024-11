Il futuro dell’alimentazione al centro del dibattito a Reggio Calabria

Reggio Calabria è pronta ad ospitare un evento di altissimo profilo scientifico. Oggi, presso la suggestiva terrazza del Museo della Magna Grecia, si svolgerà un convegno dal titolo “Il futuro dell’alimentazione”, organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) con il patrocinio dell’Ordine dei Biologi della Calabria.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Senatore Vincenzo D’Anna, Presidente della FNOB, che ha fortemente voluto puntare sulla Calabria, e del Dott. Domenico Luca Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria. Parteciperanno massimi esponenti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, Presidenti di Ordini regionali e rappresentanti della Fondazione Italiana Biologi. La moderazione è affidata a Antonietta Foggiano e Diego Virgone della FNOB e ai rappresentanti calabresi Alessio Gravina e Fabiana Venezia, quest’ultima responsabile scientifica del corso.

Il convegno affronterà una vasta gamma di tematiche, tra cui:

Un evento che si preannuncia imperdibile per tutti coloro che sono interessati a conoscere le sfide e le nuove opportunità del sistema alimentare.

“L’argomento del convegno è di massimo rilievo” afferma Vincenzo D’Anna, Presidente FNOB. “La nutrizione, ossia il corretto ed equilibrato regime alimentare, non è solo un fattore estetico o di buona salute per chi è obeso o in sovrappeso, ma un deterrente contro patologie causate da sostanze tossiche provenienti dall’ambiente attraverso gli alimenti.”