Reggio, il Forum delle idee scrive a Cannizzaro: ‘Serve un Assessorato alle Politiche Giovanili’

I rappresentanti del Forum delle Idee, percorso partecipativo che ha coinvolto centinaia di giovani del territorio nella costruzione di proposte per il futuro della città, hanno indirizzato una lettera al Sindaco per chiedere l’istituzione di un Assessorato alle Politiche Giovanili all’interno della nuova Giunta comunale.

La proposta nasce dal lavoro sviluppato nel Tavolo “PartecipaReggio: partecipazione giovanile e spazi aggregativi” e punta a riconoscere alle politiche giovanili una propria autonomia istituzionale e una funzione di coordinamento trasversale rispetto alle diverse competenze dell’amministrazione comunale.

Secondo i promotori, l’istituzione di un Assessorato dedicato consentirebbe di superare l’attuale frammentazione degli interventi rivolti alle nuove generazioni, rafforzare la partecipazione giovanile e affrontare in maniera strutturale alcune delle principali sfide che interessano il territorio, tra cui disoccupazione, dispersione scolastica, disagio sociale ed emigrazione giovanile.

«Le politiche giovanili non possono essere considerate una materia residuale o accessoria – spiegano i rappresentanti del Forum delle Idee – ma una prospettiva strategica che attraversa temi fondamentali come formazione, lavoro, innovazione, cultura, sport, sostenibilità e cittadinanza attiva».

Nella lettera viene inoltre evidenziata la necessità che il nuovo Assessorato sia accompagnato da strumenti concreti di partecipazione e trasparenza, tra cui la creazione di una rete di Consulte giovanili, l’attivazione di tavoli permanenti di confronto con le organizzazioni del territorio, la messa a terra della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) nelle politiche pubbliche e la realizzazione di canali di comunicazione diretti e accessibili per i giovani.

L’iniziativa rappresenta una delle proposte contenute nel documento programmatico elaborato dal Forum delle Idee e si inserisce in un più ampio percorso volto a promuovere il protagonismo delle nuove generazioni nella vita pubblica cittadina.

«Investire nelle politiche giovanili significa investire nel futuro di Reggio Calabria. I giovani non devono essere considerati soltanto destinatari di servizi, ma interlocutori attivi e protagonisti dello sviluppo sociale, culturale ed economico della città».

Con questa richiesta, il Forum delle Idee auspica l’apertura di un confronto con l’Amministrazione comunale affinché la partecipazione giovanile diventi un elemento stabile e qualificante dell’azione di governo della città.