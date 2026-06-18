Maturità 2026, il garante Siclari: ‘La scuola sia davvero inclusiva’

In occasione dell’avvio degli Esami di Stato, il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, Avv. Ernesto Siclari, rivolge il proprio più sincero augurio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare una delle tappe più significative del loro percorso formativo e personale.

Un particolare pensiero va agli studenti con disabilità, che hanno il diritto di sostenere gli esami in condizioni di piena uguaglianza, attraverso strumenti, modalità e supporti coerenti con il proprio Piano Educativo Individualizzato e con quanto previsto dalla normativa vigente.

Inclusione e personalizzazione agli Esami di Stato

L’Ordinanza ministeriale che disciplina gli Esami di Stato richiama con chiarezza principi fondamentali di inclusione e personalizzazione, prevedendo prove equipollenti, tempi differenziati, adattamenti delle modalità di valutazione, assistenza per l’autonomia e la comunicazione e ogni altro supporto necessario affinché ciascun candidato possa esprimere al meglio le proprie competenze e capacità.

Il rispetto di tali disposizioni non rappresenta una concessione, ma l’attuazione concreta di un diritto costituzionalmente garantito. È pertanto fondamentale che tutte le istituzioni scolastiche, le commissioni d’esame e i soggetti coinvolti operino con attenzione, sensibilità e rigore, assicurando la piena applicazione delle misure previste e la tutela della dignità di ogni studente.

La scuola inclusiva nei momenti decisivi

La scuola inclusiva si misura soprattutto nei momenti più importanti del percorso educativo. Gli esami devono essere un’occasione di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno e non un ostacolo determinato da barriere organizzative o da interpretazioni restrittive delle norme.

A tutti i maturandi calabresi giunga il mio più caloroso “in bocca al lupo“. Affrontate questa prova con serenità, fiducia e consapevolezza del percorso compiuto. Alle famiglie, ai docenti e agli operatori scolastici rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente a sostegno dei nostri giovani.

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La Regione Calabria continuerà a vigilare affinché i diritti degli studenti con disabilità siano sempre pienamente rispettati e affinché il principio di inclusione trovi concreta attuazione in ogni contesto educativo.