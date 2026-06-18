Maturità 2026, Cirillo agli studenti calabresi: ‘Credete nei vostri sogni e nel vostro talento’

Così il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, rivolgendosi ai candidati calabresi impegnati da oggi nelle prove dell’esame di maturità.

“È un passaggio importante – prosegue Cirillo – ma rappresenta soprattutto l’inizio di una nuova fase della vostra vita. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento, perché la Calabria ha bisogno delle vostre idee, della vostra energia e del vostro coraggio. Questa non è solo una prova d’esame, ma il primo passo verso il vostro futuro di cittadini attivi, ed è proprio per sostenere questo cammino che, sin dall’inizio del mio mandato, ho voluto che il mondo della scuola e i giovani fossero il cuore pulsante dell’agenda istituzionale. Abbiamo lavorato per abbattere le distanze, trasformando Palazzo Campanella in una casa aperta, un luogo di ascolto, confronto e partecipazione attiva per le nuove generazioni”.