Reggio, omaggio di Fratelli d’Italia a Borsellino e Falcone nel 33° anniversario di Via D’Amelio

In occasione del 33° anniversario dalla strage di Via D’Amelio dove furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i suoi valorosi uomini della scorta, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha voluto deporre questa mattina, presso la stele sita a Piazza Castello, simbolo di legalità e memoria collettiva, un omaggio floreale per non dimenticare l’esempio di coraggio e dedizione alla giustizia di valorosi servitori dello Stato.

Un momento di riflessione e di impegno affinché il sacrificio del giudice Borsellino, degli agenti e anche di Giovanni Falcone non venga mai dimenticato e continui ad ispirare le future generazioni nella lotta contro ogni forma di criminalità.

I rappresentanti di Fratelli d’Italia Reggio Calabria ci tengono a ribadire che:

“Chi ha dato la vita per la legalità, deve essere un esempio di integrità e coraggio per tutti noi. Il sacrificio dei giudici Borsellino e Falcone, entrambi vittime della mafia, rappresenta un patrimonio di valori e di impegno civico che deve continuare a guidarci. La loro perdita ha segnato un momento di profonda riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata, ma anche un monito a non abbassare mai la guardia”.