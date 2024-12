Reggio, al Funny Club una serata speciale con il concerto di Gabriele Laponte

Gabriele Laponte e la sua “Solitary Man Live” arrivano al Funny Club-Pummaroru per una serata di musica e gusto che promette di essere davvero speciale. L’appuntamento è fissato per sabato 4 gennaio, a partire dalle ore 21.00, presso il locale di via Tirrenica n.5 (di fronte al Bingo).

Dopo il successo dei precedenti eventi, il Funny Club-Pummaroru propone un mix imperdibile di cantautorato dal vivo e pizza illimitata, offrendo un’occasione per trascorrere una piacevole serata in compagnia di amici e famiglia.

Un concerto da non perdere

“Abbiamo pensato a una serata speciale con il noto cantautore Gabriele Laponte”, fanno sapere dall’organizzazione. “Vogliamo dare la possibilità a tutti di vivere momenti di leggerezza, in un ambiente che fa della qualità il suo punto di forza.”

Sul palco, Gino Mattiani accompagnerà Laponte con la sua fisarmonica e un set misto, arricchendo l’atmosfera di suoni e ritmi coinvolgenti.

Menù e intrattenimento per tutte le età

Antipasto con patate casarecce e sgranocchielle

Giro pizza a volontà (bevanda inclusa)

a volontà (bevanda inclusa) Costo: 20€

Per i bambini, è previsto un parco giochi assistito e un menù baby a soli 13€, così i più piccoli potranno divertirsi in sicurezza, mentre gli adulti si rilassano gustando le specialità del Funny Club-Pummaroru.

Info e prenotazioni

Per chi desidera partecipare, ecco tutti i riferimenti utili:

Data : sabato 4 gennaio, ore 21.00

: sabato 4 gennaio, ore 21.00 Luogo : Funny Club – Pummaroru, via Tirrenica n.5 (di fronte Bingo), Reggio Calabria

: Funny Club – Pummaroru, via Tirrenica n.5 (di fronte Bingo), Reggio Calabria Contatti: Tel. 3924055945

Non lasciarti sfuggire l’occasione di una serata diversa, tra musica live, ottimo cibo e un’atmosfera informale e divertente. Ti aspettiamo per iniziare il 2025 all’insegna del buon gusto e dell’intrattenimento!