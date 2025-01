Tonino Martino: ‘Forti sia in casa che fuori, la mia Futura regala soddisfazioni’

Secondi in classifica, sorprendenti e vincenti con un secco sette a uno. Il ritorno in campo di Tonino Martino. Allenatore insieme a Humberto Honorio della Futura, ma portiere dalle indiscusse qualità con trascorsi in massima serie. È tornato in campo per aiutare i suoi compagni nella sfida contro la Tombesi di Ortona.

“È stata una bella prestazione di gruppo. L’importante era mantenere la concentrazione e risparmiare energie. Abbiamo approcciato bene la partita e gestito il vantaggio. Non è mancanza di fiducia in Daniele Dato (giovane portiere giallo-blu), che si allena benissimo ed ha giocato con merito la seconda parte di gara. Volevo prendermi un pò di responsabilità dopo l’espulsione di Paolo Parisi del turno scorso, dove lo stesso Dato si fece trovare prontissimo. Mi sono divertito e sono contento”.

Gli imprevisti

“Ogni settimana è una sorpresa. Speriamo non ci succeda più niente. In ogni caso, come dico sempre ai ragazzi, dobbiamo combattere e lottare su ogni pallone, qualsiasi cosa accada”.

La prossima sfida e il ricordo dell’unica sconfitta interna

“È una partita delicatissima. All’andata abbiamo perso in casa, l’unica sconfitta tra le mura amiche davanti al nostro meraviglioso pubblico. Dobbiamo preparare la settimana al meglio, non sarà facile. Vogliamo continuare il trend positivo il più a lungo possibile, otto giornate da imbattuti sono tante e non vogliamo fermarci.