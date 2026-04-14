Reggio, intesa tra Comune e parrocchia San Nicola: obiettivo un’area più funzionale
L’intesa prevede la concessione a titolo gratuito di una porzione di area pubblica che consentirà lavori di riqualificazione e valorizzazione
14 Aprile 2026 - 10:17 | Comunicato Stampa
«Un intervento che ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità, vivibilità e il decoro urbano, restituendo alla comunità di Gallina un’area maggiormente funzionale».
Con queste parole, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha commentato la sigla a Palazzo San Giorgio dell’accordo tra l’Amministrazione, nella persona della dirigente del settore Patrimonio, Luisa Nipote, e la parrocchia San Nicola di Bari di Gallina rappresentata da don Domenico Morabito.
L’intesa prevede la concessione a titolo gratuito di una porzione di area pubblica, nell’ambito delle attività portate avanti dal Settore Patrimonio. La concessione consentirà alla parrocchia di intervenire sull’area con lavori di riqualificazione e valorizzazione. In particolare, lo spazio sarà destinato alla realizzazione del sagrato della chiesa, di un’area parcheggio, al prolungamento e al rifacimento dei marciapiedi, oltre alla creazione di un viale alberato.
Accordo a Palazzo San Giorgio per la riqualificazione a Gallina
L’intesa sottoscritta tra Comune di Reggio Calabria e parrocchia San Nicola di Bari di Gallina prevede una concessione gratuita di area pubblica che permetterà interventi mirati per rendere lo spazio più ordinato e fruibile. Nel percorso avviato dal Settore Patrimonio, l’operazione punta a restituire alla comunità un’area più funzionale, con lavori che si concentrano su accessibilità e decoro, secondo quanto evidenziato dal sindaco facente funzioni Domenico Battaglia.
Gli interventi previsti comprendono elementi strutturali e di arredo urbano, con un impatto diretto sulla mobilità pedonale e sulla qualità degli spazi intorno alla chiesa, favorendo anche una migliore organizzazione degli accessi e delle soste.
Sagrato, parcheggi, marciapiedi e viale alberato: cosa prevede l’intesa
Nel dettaglio, la porzione di area concessa consentirà alla parrocchia di realizzare:
- il sagrato della chiesa
- un’area parcheggio
- il prolungamento e il rifacimento dei marciapiedi
- un viale alberato
Un pacchetto di opere che, nelle intenzioni dell’accordo, mira a coniugare riqualificazione e valorizzazione dell’area, migliorando al tempo stesso fruibilità e decoro urbano per Gallina.
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