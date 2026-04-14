Reggio, intesa tra Comune e parrocchia San Nicola: obiettivo un’area più funzionale

L’intesa prevede la concessione a titolo gratuito di una porzione di area pubblica che consentirà lavori di riqualificazione e valorizzazione

«Un intervento che ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità, vivibilità e il decoro urbano, restituendo alla comunità di Gallina un’area maggiormente funzionale».

Con queste parole, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha commentato la sigla a Palazzo San Giorgio dell’accordo tra l’Amministrazione, nella persona della dirigente del settore Patrimonio, Luisa Nipote, e la parrocchia San Nicola di Bari di Gallina rappresentata da don Domenico Morabito.

L’intesa prevede la concessione a titolo gratuito di una porzione di area pubblica, nell’ambito delle attività portate avanti dal Settore Patrimonio. La concessione consentirà alla parrocchia di intervenire sull’area con lavori di riqualificazione e valorizzazione. In particolare, lo spazio sarà destinato alla realizzazione del sagrato della chiesa, di un’area parcheggio, al prolungamento e al rifacimento dei marciapiedi, oltre alla creazione di un viale alberato.

Accordo a Palazzo San Giorgio per la riqualificazione a Gallina

L’intesa sottoscritta tra Comune di Reggio Calabria e parrocchia San Nicola di Bari di Gallina prevede una concessione gratuita di area pubblica che permetterà interventi mirati per rendere lo spazio più ordinato e fruibile. Nel percorso avviato dal Settore Patrimonio, l’operazione punta a restituire alla comunità un’area più funzionale, con lavori che si concentrano su accessibilità e decoro, secondo quanto evidenziato dal sindaco facente funzioni Domenico Battaglia.

Gli interventi previsti comprendono elementi strutturali e di arredo urbano, con un impatto diretto sulla mobilità pedonale e sulla qualità degli spazi intorno alla chiesa, favorendo anche una migliore organizzazione degli accessi e delle soste.

Sagrato, parcheggi, marciapiedi e viale alberato: cosa prevede l’intesa

Nel dettaglio, la porzione di area concessa consentirà alla parrocchia di realizzare:

il sagrato della chiesa

della chiesa un’area parcheggio

il prolungamento e il rifacimento dei marciapiedi

un viale alberato

Un pacchetto di opere che, nelle intenzioni dell’accordo, mira a coniugare riqualificazione e valorizzazione dell’area, migliorando al tempo stesso fruibilità e decoro urbano per Gallina.