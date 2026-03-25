Parco Aspromonte in Austria per la riunione dell’European Geoparks Network

I lavori del prestigioso meeting hanno come protagonisti i delegati di tutti i geoparchi europei per affrontare tematiche di carattere scientifico e istituzionale

Il Geoparco dell’Aspromonte partecipa in questi giorni alla cinquantatreesima riunione del Comitato di Coordinamento della rete europea dei geoparchi (European Geoparks Network – EGN), in corso presso il Geoparco Unesco delle Caravanche, comprensorio alpino situato tra Austria e Slovenia. I lavori del prestigioso meeting hanno come protagonisti i delegati di tutti i geoparchi europei per affrontare tematiche di carattere scientifico e istituzionale. Il Geoparco delle Caravanche, che ospita il meeting, comprende un patrimonio geologico importantissimo, risalente ad oltre 400 milioni di anni fa, con montagne che superano i 2.000 metri e giacimenti di ferro, piombo e zinco.

Aspromonte Geopark al meeting EGN: delegati e temi in agenda

A rappresentare l’Aspromonte Geopark vi è Nicolas Putrino, geologo delegato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il Comitato di Coordinamento dell’EGN, nelle tre giornate di lavori, deve affrontare i temi della governance e della valorizzazione territoriale, ma anche provvedere al rinnovo delle cariche del Presidente della rete europea. I delegati dei geoparchi europei sono impegnati su questioni scientifiche e istituzionali, in un confronto che rafforza la rete e il coordinamento tra territori.

Carullo: il riconoscimento Unesco e l’elezione del Presidente

Il Commissario Straordinario del Parco Nazionale dell’Aspromonte Arch. Renato Carullo, sottolinea l’importanza del riconoscimento Unesco per il Geoparco, fondamentale per il rilancio del territorio interessato, ricco di elementi di grande valore geologico, naturale e culturale. Evidenzia inoltre l’importanza della partecipazione dell’Ente a questo evento internazionale, durante il quale si procederà all’elezione del Presidente dell’European Geoparks Network.