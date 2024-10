Reggio, da Confesercenti l’iniziativa per l’accoglienza turistica: una sim in ‘regalo’ per chi visita la città

Una nuova partnership rende ancora più interessante e utile la webapp ReggioCalabriaGuide.it per i tanti visitatori presenti in città e nell’area metropolitana.

Infatti, a tutti i turisti che ne faranno richiesta, visitando la pagina dedicata della webapp, verrà regalata una Sim o una eSim contenente un minimo di 100 giga e minuti gratuiti.

Tutto questo grazie all’iniziativa di un gruppo di negozi e nello specifico Phone Hub, Multiservice 5D e Tecno Lab che hanno deciso di regalare ai turisti una Sim o una eSim valida 30 giorni con un minimo di 100 giga utilizzabili.

Dichiara Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria:

“Si sta creando quello che noi auspicavamo nel momento in cui abbiamo lanciato Reggio Calabria Guide .Infatti la webapp sta divenendo qualcosa di più di una semplice guida per far vivere al meglio Reggio Calabria ai turisti, si sta trasformando in uno strumento che agevola le iniziative delle imprese per accogliere i visitatori e che le stimola a fare rete. Un primo embrione di quello che un territorio che aspira ad essere turistico dovrebbe offrire. Una rete organizzata che possa valorizzare ciò che di bello abbiamo generando e supportando dei circoli virtuosi che mettano a fattor comune l’offerta metropolitana così da arricchirla rendendola maggiormente appetibile ma, soprattutto, facendola conoscere al maggior numero di turisti possibile”.

Leggi anche

Continua Aloisio:

“Nello specifico siamo felici di questa partnership con Tonino Quattrone, un imprenditore che ha mostrato lungimiranza e attaccamento per la sua terra investendo del proprio per omaggiare i visitatori che possono avere necessità di qualche giga in più durante la permanenza nella nostra città. Ed è questa la visione che dovremmo tutti avere per promuovere Reggio assecondando quella propensione all’accoglienza insita nella nostra cultura”.

Conclude il presidente: