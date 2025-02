Reggio celebra la Giornata Internazionale della Lingua Madre

Il Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Reggio Calabria organizza un evento in occasione della “Giornata Internazionale della Lingua Madre” che si terrà il 21 febbraio 2025 alle ore 9:30 presso Palazzo San Giorgio alla Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà”.

L’incontro, intitolato “Radici e Voci: La Lingua Madre come Ponte tra Culture“, mira a rimarcare l’importanza della lingua quale strumento di integrazione e valorizzazione delle diverse identità culturali.

La giornata si aprirà con i consueti saluti istituzionali e la presentazione dell’evento da parte delle autorità locali, tra cui il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, l’assessore alle politiche sociali e minoranze linguistiche e lingua greca di Calabria Lucia Nucera, la referente del Centro SAI di Reggio Calabria Francesca Azzarà ed il responsabile della Cooperativa WORK Mario La Russa.

Seguiranno gli interventi di esperti del settore tra cui: il presidente del Club UNESCO SCILLA Francesco Porcaro, il responsabile di EXODUS Calabria Pasquale Ambrosino, e la rappresentante di International House Maria De Martino.

Aspetto caratterizzante e significativo dell’evento sarà la sessione dedicata alle testimonianze ed alle espressioni linguistiche curate dai beneficiari del Progetto SAI dei Comuni di Reggio Calabria, Ardore e Condofuri; con racconti, letture e contributi in diverse lingue.

La Giornata Internazionale della Lingua Madre rappresenta fattivamente un’occasione per riflettere sulla tutela delle lingue come patrimonio comune e per promuovere una società inclusiva, in cui la diversità linguistica sia considerata una ricchezza per tutti.

La nostra regione, ricordiamolo, vanta una grande ricchezza in tal senso e tre importanti “minoranze” linguistiche dal valore inestimabile: il nostro grecanico, l’arbereshe e l’occitano.

L’evento si concluderà con un confronto aperto ed i saluti finali.