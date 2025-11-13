Rimpasto Giunta, ufficiali Tripodi e Curatola: decreti firmati da Falcomatà. Caracciolo verso il si

Il dettaglio dei nuovi assessori e delle deleghe. In via di definizione la nomina di Caracciolo: poi sarà guerra tra il sindaco e il Pd

Annamaria Curatola e Alex Tripodi sono due nuovi assessori della Giunta Falcomatà. Due giorni fa l’anticipazione sulle nostre pagine, ieri invece secondo quanto raccolto sono arrivate le firme e i decreti ufficiali di nomina.

Tripodi, già esponente di Articolo 1, ha fatto parte negli ultimi anni del cda di Hermes che sabato sarà ufficialmente azzerato dal sindaco Falcomatà. Giovane dirigente del PD, già segretario metropolitano dei giovani, in passato è stato consigliere delle politiche giovanili del Comune, segretario provinciale di Articolo Uno e Coordinatore nazionale del movimento giovanile della sinistra.

Entra in Giunta anche Annamaria Curatola, docente ordinario di Pedagogia e Didattica speciale all’università di Messina, anche se è in via di definizione il suo trasferimento all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Quando arriverà l’ufficialità da parte del sindaco Falcomatà rispetto ai nuovi innesti in Giunta? Il sindaco attualmente si trova a Bologna per l’evento nazionale di Anci, ma soprattutto bisogna attendere il completamento del rimpasto con il terzo ingresso in Giunta.

Mary Caracciolo il nome individuato da Falcomatà, con la firma e il decreto che in questo caso però non è arrivato. Secondo quanto raccolto infatti, sia il primo cittadino che l’ex capogruppo di Forza Italia si trovano fuori città (e potrebbero curiosamente rientrare domani con lo stesso aereo), fattore che ha reso materialmente impossibile la firma sui documenti.

Caracciolo però sembra propendere verso il si, e salvo sorprese anche in questo caso il sindaco non tornerà indietro. Rispetto alle deleghe che gestiranno i nuovi assessori, Alex Tripodi si occuperà delle Attività Produttive (settore rimasto vacante dall’addio di Marisa Lanucara), Annamaria Curatola invece raccoglierà la delega all’Istruzione da chi l’ha preceduta in Giunta, ovvero Anna Briante.

Mary Caracciolo (se non ci saranno colpi di scena) si occuperà della delega alla Cultura, mentre nel rimpasto di deleghe previsto, Mimmetto Battaglia riceverà (ritrovandola) la delega all’Urbanistica, ceduta dall’uscente Paolo Malara, e dovrebbe mantenere quella al Bilancio. Si attende adesso l’ufficialità da parte del sindaco Falcomatà, successivamente ci sarà il via alle danze con la guerra totale tra le parti e un epilogo che oggi è impossibile prevedere.

Di sicuro, il consiglio comunale fissato per lunedi 17 novembre, sarà uno degli appuntamenti (tristemente) più attesi nell’ultimo decennio della politica reggina…