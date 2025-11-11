Reggio, Falcomatá pronto al rimpasto di giunta: ecco chi entra e chi esce
Ecco le ultime mosse di Falcomatà: il rimpasto 'light' è servito
11 Novembre 2025 - 20:59 | di Vincenzo Comi
Il mini rimpasto era già nell’aria. Avevamo ipotizzato su queste pagine alcune mosse, dietro l’angolo, del sindaco Giuseppe Falcomatà ed eccole servite, secondo rumors, proprio nel giorno del suo primo Consiglio regionale.
Secondo quanto raccolto due dovrebbero essere le manovre. Da un lato entrerebbe Alex Tripodi, uscente dal Cda di Hermes ed ex esponente di Articolo 1. Uscirebbe invece dalla giunta Paolo Malara, ormai ex assessore alla “Città sostenibile e accessibile”.
Il secondo intervento del primo cittadino sacrificherebbe invece Anna Briante. Al suo posto Annamaria Curatola, docente universitaria.
Si tratta dunque, se confermati, di due importanti manovre all’interno della giunta comunale, che convalidano alcune delle ipotesi circolate nei giorni scorsi sulle nostre pagine, attuate dal sindaco proprio nel suo ultimo miglio all’interno di Palazzo San Giorgio.
Resta ora da vedere se seguiranno altre modifiche, o se questa sarà la configurazione definitiva della giunta per il restante periodo di mandato.