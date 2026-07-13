593 milioni per le reti di dottorato, Princi: ‘L’Europa sceglie di investire sui giovani’

“L’Europa sceglie di investire sui giovani, sulla ricerca e sull’innovazione come pilastri fondamentali della propria competitività e della propria autonomia strategica”.

Così l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, membro della Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali e della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, in riferimento alla call da 593 milioni di euro annunciata dalla Commissione Europea nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), dedicate al finanziamento delle Reti Dottorali europee.

L’iniziativa sosterrà oltre 130 programmi di dottorato internazionali e offrirà a circa 2.000 giovani ricercatori opportunità di alta formazione, ricerca e crescita professionale all’interno di reti europee fondate sulla cooperazione transfrontaliera, interdisciplinare e intersettoriale. Università, centri di ricerca, enti pubblici, imprese e startup lavoreranno insieme per costruire ecosistemi della conoscenza sempre più integrati, innovativi e competitivi.

Le opportunità per i giovani ricercatori

“Una misura strategica che rafforza concretamente il capitale umano europeo e crea nuove opportunità occupazionali altamente qualificate per le giovani generazioni”, dichiara l’On. Princi. “In una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali – prosegue -, l’Europa deve essere capace di attrarre, formare e valorizzare i migliori talenti, mettendo in connessione il mondo accademico, quello della ricerca e il sistema produttivo. Solo così possiamo costruire un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza, sull’innovazione e sulla qualità delle competenze”.

L’eurodeputata sottolinea inoltre come il programma Marie Skłodowska-Curie rappresenti uno degli strumenti più efficaci dell’Unione Europea per rafforzare l’eccellenza della formazione superiore e favorire la crescita di professionalità in grado di rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro europeo.

Ricerca, occupazione e sviluppo dei territori

“Da componente della Commissione Occupazione e Affari Sociali – evidenzia l’On. Princi – lavoro affinché le politiche europee trasformino la ricerca e l’innovazione in opportunità concrete di crescita, occupazione qualificata e sviluppo dei territori. Dobbiamo garantire ai nostri giovani la possibilità di costruire il proprio futuro in Europa, valorizzando merito, competenze e talento, senza essere costretti a cercare fuori dai confini europei opportunità professionali e di ricerca”.

Particolare rilievo assume, nell’edizione 2026, l’introduzione delle nuove “Reti Dottorali RAISE per l’Intelligenza Artificiale nella Scienza”, iniziativa pilota del programma Horizon Europe dedicata all’integrazione dell’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica. Un progetto strategico che mira a rafforzare il ruolo dell’Europa nello sviluppo di tecnologie innovative applicate alla scienza e alla formazione avanzata.

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Intelligenza artificiale e formazione avanzata

“Con questa misura – prosegue l’On. Princi – si compie un passo importante verso una ricerca europea sempre più innovativa, competitiva e capace di governare le grandi trasformazioni tecnologiche. Nell’ambito del percorso di Horizon Europe ho seguito con particolare attenzione il rafforzamento del legame tra intelligenza artificiale, ricerca scientifica e alta formazione, perché l’IA sta già cambiando profondamente il modo di produrre conoscenza, fare ricerca e generare innovazione. Per questo è fondamentale accompagnare questa transizione investendo nella formazione avanzata, nella ricerca interdisciplinare e nello sviluppo di competenze altamente qualificate. Governare il cambiamento con visione politica e responsabilità – conclude l’europarlamentare calabrese – significa creare nuove opportunità per i nostri giovani ricercatori, rafforzare la competitività europea e consolidare la leadership dell’Unione nei settori strategici dell’innovazione”.

La call resterà aperta fino al 24 novembre 2026. La struttura dell’Onorevole Princi, attraverso il servizio “Europa a Casa” (e-mail giusiprinci@europaacasa.eu), è disponibile a fornire supporto informativo e assistenza nella fase di candidatura.