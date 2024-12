Nuova importante nomina per Giusi Princi: rappresenterà l’Ue a New York

L'europarlamentare reggina sempre più incisiva con il suo impegno a Bruxelles e l'attenzione costante per la Calabria. Arriva una nuova nomina

Per l’europarlamentare Giusi Princi arriva una nuova importante nomina. Nei mesi scorsi, a poche ore dall’insediamento, l’eurodeputata reggina di Forza Italia, membro del PPE, era stata designata come Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia Centrale.

Adesso, secondo quanto raccolto, Princi è stata designata per il Parlamento europeo ( in commissione FeMM) “Componente Intercomitato sull’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”: la ratifica, e conseguente ufficialità, è attesa nei prossimi giorni.

Si tratta di una nomina importante, sostenuta trasversalmente da tutti i membri del Parlamento Europeo, in un mandato che vorrà garantire l’attuazione della carta internazionale delle persone con disabilità e i loro diritti.

Una nomina particolarmente sentita per l’eurodeputata reggina, che sui temi legati alla disabilità si è sempre spesa con particolare determinazione.

Poco più di una settimana fa invece, Princi in riva allo Stretto ha presentato il progetto ‘Europa a casa’.

“Lanciamo un importantissimo servizio. Un ponte concreto per consentire a cittadini, categorie, ordini professionali, agricoltori, imprenditori, di accedere a tutti i bandi promossi dall’Europa, sia quelli diretti, quindi di emanazione della Commissione europea, quanto quelli indiretti, attraverso i fondi nazionali e regionali gestiti con fondi comunitari. “Ci sarà un indirizzo dedicato ad ‘europacasa.eu’ – le sue parole – nel quale andremo a caricare i link di accesso ai bandi. Alla piattaforma lavorerà un pool di europrogettisti di Bruxelles che accompagnerà gli utenti attraverso risposte personalizzate. Tutti quanti, cittadini, o le categorie interessate potranno fruire di un servizio di accompagnamento con degli europrogettisti territoriali”, aveva evidenziato l’eurodeputata nel giorno della presentazione.

L’europarlamentare reggina, sempre più incisiva con il suo impegno a Bruxelles, ha dimostrato già nei primi mesi di sapersi calare alla perfezione nel nuovo ruolo e (dopo l’esperienza da vice presidente della Regione Calabria al fianco di Occhiuto) continua a mantenere alta l’attenzione verso la Calabria.

